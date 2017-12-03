День открытых дверей Mitsubishi
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День открытых дверей Mitsubishi
Декабрь 03 17:13 2017

2 декабря компания Mitsubishi провела «День открытых дверей» — клиентское мероприятие, где владельцы автомобилей Mitsubishi могут познакомиться с историей и новинками бренда, а также задать вопросы сотрудникам разных отделов компании и техническим специалистам.

Mitsubishi, OpenDays2017, День открытых дверей 2017

Первое мероприятие было знаменательно тем, что нам удалось до официального открытия пообщаться с Президентом и Управляющим директором ООО «ММС Рус» — Наоя Накамура. Нам удалось задать нему все интересующие нас вопросы во время совместного завтрака.

Наоя Накамура (Naoya Nakamura), Президент и Главный исполнительный директор «ММС Рус»

Впоследствии оказалось, что любой желающий может пообщаться с господином Накамура в рамках мероприятия, поэтому расскажем вам о мероприятии и интересных фактах, которые рассказал нам Президент компании.

Во-первых, на «Дне открытых дверей Mitsubishi» помимо всех моделей компании, представленных российском рынке, с которыми можно без стеснения знакомиться и задавать вопросы находящимся рядом консультантам, организованы зоны знакомства с различными технологиями Mitsubishi, где технические специалисты при помощи наглядных презентаций рассказывают о двигателях, коробках передач, системе полного привода, безопасности и особенностях каждой модели. При этом всем желающим дают в руки микрофон и они могут задать все интересующие их вопросы. Даже каверзные.

Мероприятие можно посетить всей семьей — организована детская зона с аниматорами, где настоящее раздолье для развлечения младших членов семьи, а для того, чтобы ничего не отвлекало от происходящего — имеется фудкорт, где можно выпить чаю или кофе, а также перекусить. Конечно, без фотозоны также никуда, поэтом в ваших социальных сетях гарантированы качественные фото с атрибутикой Mitsubishi.

Ну и в завершении о завтраке с Наоя Накамура. Компания серьезно настроилась укрепиться на российском рынке, для начала увеличив гарантию до 5 лет и 150 000 километров пробега (причем гарантия полная до самого завершения). Затем — расширит модельный ряд кроссоверов и внедорожников насколько это возможно. Новый Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем уже показывает отличные продажи, следом весной ждем появления новинки — кроссовера Eclipse Cross, а на заводе в Калуге в следующем году начнется производство переднеприводной версии Outlander, которая по оснащенности не будет уступать полноприводной, а ценник на нее будет ниже.

Клиентские мероприятия «День открытых дверей Mitsubishi» будут проводиться теперь регулярно, поэтому у каждого владельца автомобиля Mitsubishi есть возможность получить приглашение и отлично провести выходной в компании единомышленников, при этом на выходе получить отличные подарки от компании.

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Mitsubishiдень открытых дверей
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Автор

Наконечный Александр
Наконечный Александр

В 1980 году в Москве проводилась Олимпиада, и мои родители не смогли этого не отметить, даже находясь в 600 километрах от столицы. Поэтому летом появился я. Однако спортсменом не стал, решив посвятить себя автомобилям и всему, что с ними связано.
С 2002 по 2008 годы я переводил модный в то время фильм «Форсаж» на язык российской провинции, организовывая сначала нелегальные, ну а потом вполне законные любительские автомобильные соревнования под знаменем «Липецкой Лиги Уличных Гонок» и общественной организации «Липецкий Автомобильный Клуб». После этого занимался развитием «BMW Клуба Черноземья» и проведением соревнований по автомногоборью на трассе «Белый Колодец», которые получили международный уровень, благодаря участникам из стран СНГ.
Сейчас пишу про автомобили и автомобильные события, перевожу статьи американских изданий, и занимаюсь тюнингом американских пикапов.
Контент-редактор портала AMSRUS.

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