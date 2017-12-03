День открытых дверей Mitsubishi 12

2 декабря компания Mitsubishi провела «День открытых дверей» — клиентское мероприятие, где владельцы автомобилей Mitsubishi могут познакомиться с историей и новинками бренда, а также задать вопросы сотрудникам разных отделов компании и техническим специалистам.

Первое мероприятие было знаменательно тем, что нам удалось до официального открытия пообщаться с Президентом и Управляющим директором ООО «ММС Рус» — Наоя Накамура. Нам удалось задать нему все интересующие нас вопросы во время совместного завтрака.

Впоследствии оказалось, что любой желающий может пообщаться с господином Накамура в рамках мероприятия, поэтому расскажем вам о мероприятии и интересных фактах, которые рассказал нам Президент компании.

Во-первых, на «Дне открытых дверей Mitsubishi» помимо всех моделей компании, представленных российском рынке, с которыми можно без стеснения знакомиться и задавать вопросы находящимся рядом консультантам, организованы зоны знакомства с различными технологиями Mitsubishi, где технические специалисты при помощи наглядных презентаций рассказывают о двигателях, коробках передач, системе полного привода, безопасности и особенностях каждой модели. При этом всем желающим дают в руки микрофон и они могут задать все интересующие их вопросы. Даже каверзные.

Мероприятие можно посетить всей семьей — организована детская зона с аниматорами, где настоящее раздолье для развлечения младших членов семьи, а для того, чтобы ничего не отвлекало от происходящего — имеется фудкорт, где можно выпить чаю или кофе, а также перекусить. Конечно, без фотозоны также никуда, поэтом в ваших социальных сетях гарантированы качественные фото с атрибутикой Mitsubishi.

Ну и в завершении о завтраке с Наоя Накамура. Компания серьезно настроилась укрепиться на российском рынке, для начала увеличив гарантию до 5 лет и 150 000 километров пробега (причем гарантия полная до самого завершения). Затем — расширит модельный ряд кроссоверов и внедорожников насколько это возможно. Новый Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем уже показывает отличные продажи, следом весной ждем появления новинки — кроссовера Eclipse Cross, а на заводе в Калуге в следующем году начнется производство переднеприводной версии Outlander, которая по оснащенности не будет уступать полноприводной, а ценник на нее будет ниже.

Клиентские мероприятия «День открытых дверей Mitsubishi» будут проводиться теперь регулярно, поэтому у каждого владельца автомобиля Mitsubishi есть возможность получить приглашение и отлично провести выходной в компании единомышленников, при этом на выходе получить отличные подарки от компании.