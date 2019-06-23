УАЗ показал неизвестные версии внедорожника Хантер

Представители УАЗ показали неизвестные версии модели внедорожника Хантер. Поклонники марки увидели специальные экспортные экземпляры, существенно отличающиеся от вариаций для российского рынка.

Ульяновский автомобильный завод около 30% своей продукции экспортирует. Выпускаемая для других стран продукция имеет конструктивные особенности, которые вносятся на конвейере, но нередко это делают уже в стране, для которой модели предназначены. Для этого у предприятия имеются дочерние фирмы, занимающиеся финальной доводкой транспортных средств. Одной из них является Baijah Automotive, подготавливающая автомобили для Германии. С 2003 года по 2007 жители этой страны имели возможность приобрести разновидность Хантера под названием Тайга (Taigah). Этот кроссовер отличался не только технически, но и внешне. Самым выделяющимся стал кузов типа пикап, делающийся специально для нужд миссии ООН, но имелись также экспедиционная версия и кабриолет.

Под капотом у них располагался силовой агрегат ЗМЗ-409, соответствующий нормам Евро-4, но при желании был доступен дизельный двигатель производства Iveco. Подвеску усиливали амортизаторами Bilstein, а тормоза компонентами ATE. В комплектацию также входил усилитель руля. В настоящий момент этот внедорожник уже не выпускается.

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