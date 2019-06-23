УАЗ показал неизвестные версии внедорожника Хантер

Ульяновский автомобильный завод около 30% своей продукции экспортирует. Выпускаемая для других стран продукция имеет конструктивные особенности, которые вносятся на конвейере, но нередко это делают уже в стране, для которой модели предназначены. Для этого у предприятия имеются дочерние фирмы, занимающиеся финальной доводкой транспортных средств. Одной из них является Baijah Automotive, подготавливающая автомобили для Германии. С 2003 года по 2007 жители этой страны имели возможность приобрести разновидность Хантера под названием Тайга (Taigah). Этот кроссовер отличался не только технически, но и внешне. Самым выделяющимся стал кузов типа пикап, делающийся специально для нужд миссии ООН, но имелись также экспедиционная версия и кабриолет.
Под капотом у них располагался силовой агрегат ЗМЗ-409, соответствующий нормам Евро-4, но при желании был доступен дизельный двигатель производства Iveco. Подвеску усиливали амортизаторами Bilstein, а тормоза компонентами ATE. В комплектацию также входил усилитель руля. В настоящий момент этот внедорожник уже не выпускается.
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