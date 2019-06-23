УАЗ показал неизвестные версии внедорожника Хантер

УАЗ показал неизвестные версии внедорожника Хантер
Июнь 23 17:00 2019

Представители УАЗ показали неизвестные версии модели внедорожника Хантер. Поклонники марки увидели специальные экспортные экземпляры, существенно отличающиеся от вариаций для российского рынка.

Ульяновский автомобильный завод около 30% своей продукции экспортирует. Выпускаемая для других стран продукция имеет конструктивные особенности, которые вносятся на конвейере, но нередко это делают уже в стране, для которой модели предназначены. Для этого у предприятия имеются дочерние фирмы, занимающиеся финальной доводкой транспортных средств. Одной из них является Baijah Automotive, подготавливающая автомобили для Германии. С 2003 года по 2007 жители этой страны имели возможность приобрести разновидность Хантера под названием Тайга (Taigah). Этот кроссовер отличался не только технически, но и внешне. Самым выделяющимся стал кузов типа пикап, делающийся специально для нужд миссии ООН, но имелись также экспедиционная версия и кабриолет.

Под капотом у них располагался силовой агрегат ЗМЗ-409, соответствующий нормам Евро-4, но при желании был доступен дизельный двигатель производства Iveco. Подвеску усиливали амортизаторами Bilstein, а тормоза компонентами ATE. В комплектацию также входил усилитель руля. В настоящий момент этот внедорожник уже не выпускается.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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