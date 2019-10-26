Двигатель №212 детально отреставрирован в год столетия бренда Bentley

Двигатель №212 детально отреставрирован в год столетия бренда Bentley.

Стажеры вернули к жизни 4-цилиндровый двигатель 1923 года.

3,0-литровый двигатель Bentley изначально был установлен на шасси № 209 и принадлежал училищу Королевских артиллерийских войск более 70 лет.

На кропотливую работу, которую провели стажеры в штаб-квартире Bentley в городе Крю, ушло 700 часов.

К вековому юбилею компании стажеры, проходившие практику в штаб-квартире Bentley Motors в городе Крю (Англия), отреставрировали исторический двигатель № 212.

Он был собран в 1923 году, через четыре года после основания компании Bentley, которая сегодня является самой востребованной маркой роскошных автомобилей в мире.

Стажерам (мужчинам и женщинам) понадобилось в общей сложности 700 часов, чтобы сначала полностью разобрать 3,0-литровый 4‑цилиндровый двигатель, затем заново собрать его и представить на специальной платформе в качестве экспоната выставки, посвященной столетию компании в штаб-квартире Bentley в Крю.

Стажер продвинутого уровня по направлению окрасочных работ Bentley Motors Эми Дентон отметила: «Все принимавшие участие в реставрации коллеги горды тем, что им представилась возможность прикоснуться к истории марки. В процессе работы мы приобрели новые навыки и узнали о различных технологиях, что несомненно пригодится нам в будущем».

Марка Bentley предлагает ряд программ стажировки по множеству направлений – от механики, продаж и маркетинга до связей с общественностью, закупок и финансирования. Недавно началась работа новой группы из 46 участников, и теперь общее число стажеров Bentley – более 130 человек.

За три или четыре года стажеры получают разнообразные навыки и необходимую квалификацию в автомобилестроении.

Двигатель № 212: сборка истории по крупицам

О первых годах эксплуатации 3,0-литрового 4-цилиндрового двигателя № 212 известно немного. Изначально его установили на шасси № 209 и передали неизвестному производителю, который установил на него свой кузов. Автомобиль эксплуатировался в конце 1920-х годов, когда марка Bentley успешно выступала на гонках в Ле-Мане.

Затем двигатель попал в училище Королевских артиллерийских войск в Бовингтоне (графство Дорсет), где с 1935 года его использовали в качестве средства для обучения студентов работе с двигателями внутреннего сгорания. Историки Bentley полагают, что владелец шасси № 209 мог быть военнослужащим.

Двигатель принадлежал вооруженным силам до 2011 года, затем его вернули Bentley. Силовой агрегат поместили на хранение, а в прошлом году решили, что необходимо дать двигателю № 212 вторую жизнь в преддверии векового юбилея марки Bentley.

Стажеры BentleyMotors в г. Крю самостоятельно провели реставрацию, включая планирование, составление сметы и оценку рисков. Дополнительную поддержку оказали им как сотрудники марки, так и сторонние лица и организации.

Двигатель полностью разобрали, для облегчения последующей сборки все детали сфотографировали, промаркировали и зарегистрировали в компьютерной базе. Далее провели мойку и очистку деталей, старую краску удаляли с помощью пескоструйного аппарата. Двигатель покрасили в цвета, которые использовали в училище Королевских артиллерийских войск, в память о длительном периоде истории этого двигателя.

Одновременно с этим стажеры разработали и собрали специальный постамент для демонстрации двигателя во всей его красе. Они нашли чертежи шасси оригинального автомобиля и спроектировали ряд опор, на которых в ближайшие годы будет покоиться двигатель № 212. Завершающим штрихом стала табличка со сведениями из истории этого силового агрегата.

Стажер Эми Дентон добавила: «Нам удалось вовремя завершить сборку и доставить двигатель на официальную церемонию в Крю, где его выставили рядом с современным двигателем W12, чтобы продемонстрировать, насколько за последние 100 лет продвинулись технологии двигателестроения Bentley».