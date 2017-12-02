Приём заказов на Lexus LS уже начался 21

1 декабря Lexus начал в России прием предварительных заказов на пятое поколение флагманского седана LS.

Клиенты могут оформить предварительный заказ у любого из Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус или в режиме онлайн в специальном разделе на сайте бренда по ссылке https://www.lexus.ru/NewLS . Продажи нового флагмана бренда Lexus в России начнутся в начале 2018 года, в зависимости от версии и комплектации цена составит от 5 539 000 рублей до 9 295 000 рублей.

Абсолютно новый флагманский дизайн бренда

Для разработки нового поколения Lexus LS дизайнерами бренда было полностью пересмотрено представление о том, каким должен быть флагманский седан бренда. Новое поколение LS отличается принципиально новым дизайном, объединившим силуэт спортивного купе и простор престижного седана. Он создан на удлиненной версии новой глобальной платформы, легшей в основу роскошного купе LC 500.

Новая платформа, обеспечивая традиционный для бренда Lexus высочайший комфорт, позволила при этом добиться качественно нового уровня динамики и удовольствия от управления автомобилем. Новая платформа — самая устойчивая за всю историю Lexus – обеспечивает отличную управляемость, плавность хода и тишину в салоне.

Бренд Lexus обнаружил новые возможности для усовершенствования подвески. Например, в многорычажной подвеске верхний и нижний рычаги снабжены двойными шарнирами, благодаря чему увеличивается угол установки поворотного шкворня и уменьшается диапазон изменения пятна контакта шины с дорогой во время работы рулевого управления, что повышает стабильность при прохождении поворотов и улучшает обратную связь на рулевом колесе. В подвеске широко использован алюминий, что позволило уменьшить массу неподрессоренных частей и, тем самым, улучшить маневренность и ездовой комфорт.

Просторный салон, уникальная внутренняя отделка, потрясающие технологии и захватывающее управление Lexus LS удивят покупателей и изменят их ожидания в отношении глобального флагмана Lexus. При этом, как и во всех предыдущих поколениях модели, новый флагман строго следует философии японского гостеприимства омотенаши. Применительно к автомобилю представительского класса, это означает заботу о водителе и пассажирах, предвосхищение их потребностей, внимание к их комфорту и защиту от потенциальных опасностей.

Великолепный выбор

В России новый Lexus LS будет представлен в трех версиях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT. Lexus LS 350 оснащается атмосферным двигателем V6 с рабочим объемом 3 456 куб. см, мощностью 315 л. с. и крутящим моментом 380 Нм и имеет привод на заднюю ось.

LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT оснащаются двигателем V6 с двойным турбонаддувом рабочим объемом 3 444 куб. см, мощностью 421 л. с., что сопоставимо с мощностью двигателей V8 без ущерба топливной экономичности, а его впечатляющий максимальный крутящий момент 600 Нм доступен в диапазоне 1600-4800 об/мин. Он был создан с помощью наработок заводской команды F1 специально для нового поколения седана LS. LS 500 AWD и LS 500 AWD F SPORT имеют систему постоянного полного привода.

Оба двигателя агрегатируются с инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач. Клиенты смогут выбирать между многорычажной пружинной подвеской и высокотехнологичной многорычажной пневматической, которая делает и без того высокий уровень ездового комфорта еще более совершенным. Спортивная версия LS 500 F SPORT отличается уникальными элементами дизайна.

Для нового Lexus LS предлагается палитра из 13 цветов экстерьера, 12 из них имеют эффект «металлик», при этом два цвета (Белый металлик F SPORT и Синий металлик F SPORT) зарезервированы эксклюзивно за комплектацией LS 500 F SPORT. Для LS 2018 модельного года доступен выбор из девяти вариантов цветовых схем интерьера, дополнительные три — белый, черный и красный — предлагаются для версии F SPORT. Декоративные вставки салона могут быть выполнены из 7 вариантов дерева, стекла в традиционной японской технике «кирико», впервые используемые в автоиндустрии, или алюминия для комплектации F SPORT.

Эксклюзивные комплектации

LexusLS 350 доступен в двух комплектациях – Comfort и Executive. Внешне эти комплектации отличаются размерностью колес — 19 и 20 дюймов соответственно — и дизайном шумопоглощающих легкосплавных колесных дисков.

Отличия в интерьере более значительны. Для комплектации Executive предлагается отделка сидений и подлокотников кожей semi-aniline, замшевое покрытие потолка и солнцезащитных козырьков. В комплектации Executive сиденья водителя и переднего пассажира имеют 28 направлений регулировки (в Comfort – 20), функцию массажа и оснащаются подголовниками типа «бабочка». Многофункциональное рулевое колесо имеет деревянные вставки. Для задних сидений предусмотрена система подогрева и подлокотник с элементами управления аудиосистемой, климат-контролем, электроприводом сидений. Дополнительный комфорт для пассажиров второго ряда обеспечивают солнцезащитные шторки на заднем стекле и стеклах задних дверей, имеющие электропривод.

Комплектация Executive доступна с адаптивной регулируемой пневматической подвеской AVS, а селектор режимов движения, помимо режимов «ECO/COMFORT/NORMAL» имеет варианты «SPORT S/SPORT S+/CUSTOM». Вместо устанавливаемой на комплектации Comfort камеры заднего вида с динамической разметкой предлагается система с 4 камерами панорамного обзора.

Стоимость комплектации Comfort составит 5 539 000 рублей, комплектации Executive – 6 502 000 рублей.

Флагманскийседанновогопоколения Lexus LS 500 AWD предлагается в восьми комплектациях — Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, а также в спортивной комплектации F SPORT. Комплектации Comfort+ и Executive имеют минимальные отличия от аналогичных, предлагаемых для LS 350. В комплектации Premium предлагается отделка дверных панелей кожей semi-aniline, переднее пассажирское сиденье оснащается системой складывания, а заднее – функцией массажа с обогревом шеи и спины. При этом, начиная с данной комплектации, LS оснащается креслом OTTOMAN для правого заднего пассажира с электрорегулировками поддержки голеней в 4 направлениях и наклона спинки сиденья, и системой комфортного выхода из автомобиля. Дополнительные мультимедийные возможности для задних пассажиров обеспечивают Blu-ray плеер с функцией чтения с SD-карт, два LCD дисплея 11,6″ на спинках передних сидений, 2 разъема для наушников и разъем HDMI.

Начиная с комплектации Premium новый Lexus LS 500 оснащается двумя дополнительными подушками безопасности в подушках задних сидений.

Стоимость комплектации Comfort+ составит 7 026 000 рублей, комплектации Executive – 7 746 000 рублей, комплектации Premium – 8 259 000 рублей.

В комплектации Premium 2 предусмотрены эксклюзивныедеревянные вставки, которые выполнены либо из черного дерева с узором «шеврон», либо из контрастного дерева с естественным узором. Вставки из контрастного дерева с естественным узором создаются по уникальной технологии, благодаря которой мастерам такуми вручную удается добиться потрясающего узора, которого не существует в природе. Технология заключается в укладке тонких слоев шпона и их повторной нарезке для появления окончательного узора.

В отделке салона в комплектации Premium 2 используются черный и темно-бордовый цвета – как в однотонном, так и в комбинированном исполнении.

Стоимость комплектации Premium 2 составит 8 374 000 рублей.

В комплектации Luxury предлагается отделка сидений и подлокотников кожей L-aniline – самым роскошным сортом кожи, когда-либо использовавшимся брендом. Она обрабатывается по специальной технологии, обеспечивающей несравненную мягкость. Эксклюзивные деревянные вставки салона, по выбору клиента, могут быть либо выполнены из черного дерева с узором «шеврон», либо из контрастного дерева с естественным узором. Существенно помогает повысить уровень безопасности цветной проекционный дисплей (HUD), отображающий всю необходимую информацию непосредственно в поле зрения водителя. HUD нового Lexus LS 500 имеет диагональ 24,3” и является самым крупным автомобильным проекционным дисплеем в мире.

Стоимость комплектации Luxury составит 8 587 000 рублей.

В комплектации Luxury 2 подлокотники дверей и центральный подлокотник имеют отделку кожей semi-aniline. Для этой комплектации также предусмотрены эксклюзивные деревянные вставки салона из черного дерева с узором «шеврон», либо из контрастного дерева с естественным узором. Отделка салона, выполненная из кожи semi-aniline, может иметь либо однотонно-черное исполнение, либо комбинированное – черное и темно-бордовое.

Стоимость комплектации Luxury 2 составит 8 520 000 рублей.

В комплектации Luxury+ владелец нового флагманского Lexus LS 500 имеет возможность наиболее глубоко погрузиться в атмосферу японских традиций. Для этой комплектации предусмотрена эксклюзивная отделка дверных панелей тканью с 3D-эффектом, выполненная вручную по технике оригами мастерами такуми. Источником вдохновения для создания этих обшивок дверей служило японское искусство оригами — создание объемных предметов и фигур из простого листа бумаги. Трехмерный рисунок создает в своих складках мотив фирменного знака Lexus – «L», причем сочетание линий производит различный эффект при дневном освещении и при подсветке салона в темное время суток. На разработку процесса изготовления таких обивок ушло четыре года, он может осуществляться исключительно вручную.

Уникальной особенностью интерьера также являются декоративные вставки из художественного японского стекла кирико, с использованием в рисунке игры света и тени. Выполненный вручную рисунок был воспроизведен с применением самых современных производственных технологий, для этого потребовалось с идеальной точностью отсканировать и оцифровать десятки тысяч граней. Несмотря на кажущуюся хрупкость, стекло проходит обработку с применением особой технологии армирования, которая обеспечивает необходимую степень надежности. Количество автомобилей LS с вставками кирико, поставляемых в Россию, лимитировано.

Стоимость комплектации Luxury+ составит 9 295 000 рублей.

LexusLS 500 FSPORT благодаря тщательно подобранным настройкам шасси предлагает более увлекательный, динамичный характер, но при этом сохраняет исключительно высокий уровень комфорта. На эту комплектацию устанавливаются передние шины размерности 245/45RF20 и задние 275/40RF20 на тонированных колесных дисках эксклюзивного дизайна. В пакет оснащения F SPORT входят передний и задний бамперы спортивного дизайна, спойлер на крышке багажника, фирменная решетка радиатора в форме веретена с уникальным узором, противотуманные фары и логотипы F SPORT на передних крыльях. Салон выполнен в эксклюзивном спортивном стиле: установлены спортивные передние сиденья с усиленной боковой поддержкой, мультифункциональное рулевое колесо F SPORT с кожаной отделкой и подрулевыми переключателями передач, использованы декоративные вставки из алюминия, а также алюминиевые накладки на педали и пороги дверей.

Стоимость комплектации F SPORT составит 7 729 000 рублей.

Роскошное оснащение вне зависимости от версии и комплектации

Вне зависимости от версии, все Lexus LS нового поколения оснащаются светодиодными фарами ближнего и дальнего света с функцией противотуманных фар, омывателями и автоматической корректировкой угла наклона. Предусмотрены светодиодные фары освещения поворотов, светодиодные дневные ходовые огни, динамические указатели поворота с последовательным включением светодиодов.

На всех Lexus LS устанавливается лобовое стекло с отражением инфракрасных лучей, помогающее поддерживать максимально комфортный микроклимат в салоне. Для всех комплектаций предусмотрена подсветка дверных ручек при посадке в автомобиль, вентиляция передних сидений, память настроек руля, боковых зеркал и передних сидений на 3 положения, климат-консьерж с ионизатором воздуха NanoE, аналоговые часы с корректировкой времени по GPS, система комфортной посадки/высадки водителя, автоматические стеклоподъемники всех дверей, ключ smart key и запуск двигателя кнопкой, система Start&Stop, селектор выбора режимов движения, датчики дождя и света, передний и задний датчики парковки, электрохромные зеркала (наружные – с электроприводом складывания), доводчики дверей и электропривод крышки багажника с бесконтактным сенсором, а также люк с электроприводом.

Зимний комфорт

Новый Lexus LS прекрасно подготовлен для эксплуатации в зимних условиях. Вне зависимости от комплектации, флагманский седан нового поколения оснащается подогревом боковых зеркал и передних сидений, регулируемым обогревом руля, обогревом лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, дополнительным отопителем салона и дополнительными воздуховодами второго ряда сидений. Подогрев задних сидений доступен для всех комплектаций, кроме Comfort и Comfort+.

Мультимедиа

Новое поколение флагманского седана обеспечивает великолепные мультимедийные возможности. В любой комплектации предлагаются AUX-разъем в передней части салона и USB-порты для переднего и заднего ряда сидений, коммуникационная система Bluetooth, EMV-монитор 12,3” и тач-пад Remote Touch на центральной консоли. Все новые Lexus LS оснащаются русифицированной навигационной системой с картами российских городов. Комплектации Comfort и Comfort+ предлагаются с высококачественной аудиосистемой с 12 динамиками, DVD, поддержкой формата МР3 и WMA. На остальные комплектации устанавливается аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 24 динамиками, DVD, поддержкой формата МР3 и WMA.

Безопасность

Новое поколение Lexus LS обеспечивает одни из лучших в мире показатели безопасности, в частности – благодаря высокотехнологичному комплексу систем активной безопасности Lexus Safety System +, которым оснащаются все без исключения версии нового флагманского седана. В этот комплекс входят системы распознавания дорожных знаков, контроля усталости водителя, оповещения о смене полосы движения, удержания в полосе движения, предупреждения столкновения (с функцией автоматического торможения), а также адаптивный круиз-контроль, работающий в полном диапазоне скоростей.

Штатным оснащением являются система интегрированного управления динамикой автомобиля VDIM, антиблокировочная система тормозов ABS и система курсовой устойчивости VSC, антипробуксовочная система TRC и система распределения тормозного усилия EBD. На загородных дорогах в темное время повышает уровень безопасности система автоматического переключения дальнего света фар на ближний АНВ. Для комплектаций F SPORT и Luxury предусмотрена система AHS с затемнением зоны ослепления встречного автомобиля. Удобство и дополнительную безопасность для водителя создают система мониторинга давления в шинах, система помощи при старте на склоне НАС и функция автоматического удержания стояночного тормоза Brake Hold.

Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения облегчает маневрирование в стесненном окружении. Все версии нового Lexus LS также имеют систему мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах. Тормозные фонари оснащены функцией сигнализации аварийной остановки ARFHL.

В базовую комплектацию входит 12 подушек безопасности — 2 фронтальные (с двухступенчатым раскрытием), 2 передние коленные (водителя и пассажира), 2 передние боковые, 2 задние боковые и 2 занавесочного типа для первого и второго ряда сидений. Для топовых комплектаций доступны 14 подушек безопасности.

Помощь на дороге

Для клиентов, приобретающих Lexus LS нового поколения у Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, доступна программа «Помощь на дороге», действующая в течение трех лет с момента приобретения автомобиля первым владельцем. Программа включает помощь на дороге в режиме 24/7, информационную поддержку, ремонт (в том числе на месте), транспортировку поврежденного автомобиля, помощь менеджера в случае аварии, консьерж-сервис, юридическую помощь, трансфер из аэропорта и в аэропорт, услугу «трезвый водитель», а также многие другие удобные и современные сервисы.

Помощь владельцам Lexus в рамках программы «Помощь на дороге» оказывается на всей территории РФ в городах присутствия Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус. При этом покрытие за пределами городов присутствия ограничено расстоянием в 300 км (по автомобильным дорогам) вокруг внешних границ указанных городов. Кроме того, программа действует на всей протяженности трассы М10 (федеральная магистральная автомобильная дорога «Россия» Москва – Санкт-Петербург) и на всей протяженности трассы М4 (федеральная трасса «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск).

Более подробную информацию об услугах и условиях участия в программе «Помощь на дороге» можно получить на сайте http://www.lexus.ru или позвонив в любое время суток в контакт-центр программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8‑800‑333‑85‑51 (звонок по России бесплатный).

Программа дополнительного технического обслуживания

На все приобретаемые новые флагманские седаны Lexus LS автоматически распространяется программа дополнительного технического обслуживания (ДТО)[i] . Программа ДТО будет действовать в течение 24 месяцев с момента истечения гарантийного срока на приобретенный седан Lexus LS, или до достижения автомобилем пробега 160 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Участие в программе не подразумевает никаких дополнительных оплат и прочих расходов для клиента. Данная программа разработана в соответствии с принципами индивидуального подхода к клиенту и традициями японского гостеприимства омотенаши.

«ЭРА-ГЛОНАСС»

Все версии нового флагманского седана Lexus LS, доступные для покупателей в России, оснащены системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».