ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили 87

Верховный суд запретил регистрировать транспортные средства, тюнинг которых произведен вне завода-производителя и не подкреплен соответствующими документами.

Так суд встал на сторону ГИБДД в споре с жителем Томской области. Аавтовладелец из Сибири просил Верховный суд пересмотреть пункт 12 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД от 1998 года, в котором позволяется не регистрировать транспортные средства, в конструкцию которых внесены изменения не на заводе-производителе, и при этом нет документов, удостоверяющих их соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения.

Истец указывал, что ГИБДД наделена неоправданно широкими полномочиями. В пример он привел свой случай, когда инспекция отказала ему в регистрации автомобиля, хотя тот был доработан на основании письма от завода-изготовителя.

Представлявший интересы административного ответчика — президента России — юрист из МВД РФ Гайк Марьян не согласился с автолюбителем, указав, что тот представил неправильный пакет документов. По его словам, апробация изменений в конструкции автомобиля регулируется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Повторная же регистрация доработанного автомобиля проводится ГИБДД на основании документов, полученных по итогам проверки изменений в конструкции транспортного средства на безопасность.

Представитель Генеральной прокуратуры в своем заключении заявила об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, с чем в итоге согласился и суд, подробнее на РБК .

В соответствии с правилами установка на автомобили антикрыльев, кенгурятников и других усовершенствований рассматривается, как езда с неисправностями, поскольку все эти детали считаются изменением конструкции. По закону все изменения должны быть внесены в ПТС и СТС.

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