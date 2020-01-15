Продажи Suzuki в 2019 году выросли на 28%

Продажи Suzuki в 2019 году выросли на 28%
15 января 15:11 2020

Suzuki подводит итоги продаж за 2019 год. Компания реализовала 7 731 автомобиль, что на 28% превышает продажи за 2018 год

В декабре 2019 года был также зафиксирован наивысший результат в году в 1 197 проданных автомобилей. Это на 28% больше, чем в ноябре 2018 и на 68% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Кроссовер Vitara, неизменный бестселлер марки, показал лучший результат в году в 838 проданных автомобилей. Это на 73% превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года и на 26% результат ноября 2019.

Семейный кроссовер Suzuki SX4 также в очередной раз улучшил свои показатели. 274 автомобиля нашли своих владельцев, что на 81% выше результатов декабря 2018 года и на 26% показателей за ноябрь 2019.

Внедорожник Jimny, долгожданная новинка марки, превзошел результат ноября 2019 года на 70% с показателем в 85 проданных автомобилей.

Suzuki
Всего в 2019 году Suzuki реализовала 7 731 автомобиль, что на 28% превосходит показатель за 2018 год.

«В начале года мы ставили перед собой амбициозную цель – реализовать 8500 автомобилей до конца финансового периода (апрель 2020). Мы гордимся тем, что на текущий момент вплотную подошли к этой отметке, а наши модели уже четвертый месяц обновляют свои рекорды продаж. И это на фоне непростой ситуации на рынке», – заявил генеральный директор Suzuki г-н Такахаси Юта.

МодельДекабрь 20192019
Jimny85557
SX42741 584
Vitara8385 590
Всего1 1977 731

На тему:

  Article "tagged" as:
Suzukiрост продаж
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новый Volvo XC90 2015: главное – безопасность

Новый Volvo XC90 2015: главное – безопасность 4

Беспилотники на ВДНХ и лужниках

Беспилотники на ВДНХ и лужниках 0

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.