Обновленная Mazda6 в Лос-Анджелесе 29

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера новой Mazda 6.

Mazda6 получала значимые доработки с каждым новым модельным годом: улучшенная шумоизоляция, опциональная отделка кожей Nappa, система G-Vectoring Control – это лишь малая часть доработок.

Шасси новой Mazda6 было тщательно переработано, что позволило обеспечить больший комфорт при улучшившейся управляемости, а также значительно снизить уровень шумов. Интерьер Mazda6 в комплектации Signature выполнен с использованием уникальных материалов: коричневая кожа Nappa, цвет которой напоминает об исторических японских деревянных замках, высокотехнологичная ткань UltraSuede® NU, украшенная нежным золотистым фоном, элементы из японского белого ореха, материала, традиционно используемого для создания японских барабанов тайко и японской мебели.

Для Mazda6 создана система Dynamic Pressure Turbo, первый в мире турбонагнетатель, способный изменять степень пульсации выхлопных газов в зависимости от частоты вращения коленвала. При низких оборотах двигателя эта система направляет выхлопные газы к турбине компрессора через небольшие в сечении каналы. Эта технология позволяет турбонагнетателю моментально реагировать на нажатие педали акселератора, генерируя давление до 1,2 бар (17,4 PSI). Когда двигатель выходит на высокие обороты, открываются специальные клапаны, пропускающие к турбине больший поток выхлопных газов.

Охлаждаемая система рециркуляции выхлопных газов снижает температуру двигателя с примерно 500 до 100 градусов Цельсия, что позволяет мотору SKYACTIV-G 2.5T работать со степенью сжатия 10,5:1. Итоговый результат: 310 Нм крутящего момента при 2 000 об/мин и 250 л.с. при 5 000 об/мин.

Интерьер машины был полностью переработан, от предшественницы новой Mazda6 остался руль и некоторые элементы отделки.

Новая решетка радиатора, визуально низкая посадка, интегрированные в фары головного света «подтуманки», 17- и 19-дюймовые колесные диски с новым дизайном. На новой Mazda6 будет доступен и уникальный цвет Soul Red Crystal.

Среди других новых технологий:

Система кругового обзора 360⁰ View Monitor.

Многофункциональный 7-дюймовый ЖК-дисплей на приборной панели.

Новый 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы MAZDA CONNECT с улучшенной контрастностью и цветопередачей.

Активный круиз-контроль с функциями торможения до полной остановки и автоматического продолжения движения.

Подогрев зоны покоя щеток стеклоочистителей.

Проекционный дисплей, выводящий информацию на лобовое стекло.

На рынке США новая Mazda6 будет доступна с двумя вариантами моторов. Первый из них – атмосферный SKYACTIV-G 2.5. Двигатель получил доработоки, позволивших снизить потери на трении и повысить эффективность на всем диапазоне оборотов. Он также оснащается новой системой деактивации цилиндров: два внешних цилиндра могут быть отключены при движении на скоростях от 40 до 80 км/ч. В гидротрансформаторе шестиступенчатой автоматической коробки передач теперь используется центробежный маятник, способный гасить вибрации, возникающие при движении на двух работающих цилиндрах. За счет этого переключение между режимами работы происходит незаметно для водителя.

Второй вариант мотора – турбированный двигатель SKYACTIV-G 2.5T, впервые представленный на Mazda CX-9. Он сочетает в себе впечатляющую топливную экономичность (как «паспортную», так и реальную) и выдающуюся динамику.

Версия новой Mazda6 с мотором SKYACTIV-G 2.5T будет доступна с шестиступенчатой автоматической коробкой передач SKYACTIV-DRIVE, использующей блокировку гидротрансформатора в большинстве режимов движения, что делает реакции машины на нажатие педали газа более острыми. Модификация с атмосферным SKYACTIV-G 2.5 может оснащаться и МКП SKYACTIV-MT.

Переработанная Mazda6 поступит в продажу весной 2018 года на рынка США.