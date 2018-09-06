Анонсирован самый быстрый в мире кроссовер‍ Lister LFP

Анонсирован самый быстрый в мире кроссовер‍ Lister LFP
Сентябрь 06 22:04 2018

Британская компания Lister Motor Company представила кроссовер способный разгоняться до 322 км/час.

Автомобиль, построенный на базе серийного «заряженного» кроссовера Jaguar F-Pace SVR, оснащен 5,0-литровым компрессорным восьмицилиндровым двигателем мощностью порядка 680 лошадиных сил. Благодаря своей невероятной динамике (менее 4 секунд до «сотни») и тонкой настройке силового агрегата Lister LFP по праву стал самым быстрым SUV в мире, обогнав по этому показателю Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и своего «донора» Jaguar F-Pace SVR.

Всего будет выпущено 250 экземпляров модели, но цена и сроки их выхода в продажу пока неизвестны.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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