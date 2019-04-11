Повышение штрафов в 6 раз негативно восприняли в Госдуме

Предложение об увеличении штрафа в 6 раз за превышение скорости, не нашло откликов у депутатов

Пока данная инициатива встретила лишь негативные отклики в Госдуме, следует из ответов депутатов, с которых опросило агентство «Интерфакс».

«Пусть сначала дороги приведут в порядок», — сказал председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, подчеркнув, что в комитете эту меру не поддерживают.

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков также не поддержал предложение ГИБДД. Он считает, что за превышение скорости на 20-40 км/час можно увеличить штраф до тысячи рублей, а за превышение на 10 км/час он должен остаться в пределах 500 рублей.

Замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский также поддержал своих коллег, заявив, что «единороссы» выступают против предложения ГИБДД.

«Откуда взялась сумма именно в 3 тысячи рублей? Почему не 2 тысячи, не 5 тысяч, не 10 тысяч?», – сказал Афонский. По его мнению, эта сумма в буквальном смысле «взята с потолка».

Напомним, что сейчас за превышение скорости, например, на 20 км/ч предусмотрен штраф в 500 рублей. Кроме того, у водителей есть возможность заплатить этот штраф со скидкой в 50%. Впрочем, в ГИБДД предлагают отменить и этот механизм. В первую очередь речь идет о водителях, систематически нарушающих Правила дорожного движения.

Вместе с тем в настоящее время активно обсуждает идея об отмене так называемых «бесплатных или нештрафуемых 20 км/ч». В частности, предлагается снизить этот порог до 10 км/ч. К слову, данная инициатива уже нашла поддержку в ГИБДД, МВД и Минтрансе. Ранее начальник ГИБДД Михаил Черников говорил, что условия для снижения порога для штрафов за скорость могут сложиться уже в 2020-2021 годах.

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