Hankook открывает склад в Новосибирске
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Hankook открывает склад в Новосибирске
Ноябрь 30 21:07 2017

Hankook объявил об открытии дополнительного склада в России.

Производитель шин премиум-класса Hankook открыл третий склад в России. Новый склад для легковых и грузовых шин будет обслуживать дилеров из России и поможет компании упрочить позиции на локальном рынке.

Hankook открывает склад в Новосибирске

Новый склад будет специализироваться на хранении легковых и грузовых шин и повысит уровень клиентского сервиса компании благодаря минимизации сроков поставки продукции, а также более высоким уровням товарных запасов.

Новый склад расположен в Новосибирске, его площадь равна 5896 м2. Он оснащен профессиональными системами хранения и погрузочной техникой, которые позволяют эффективно и быстро производить все складские операции. Открытие данного склада поможет реализовать систему отгрузок в более короткие сроки.

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HankookНовосибирскскладшины
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Владимир Белонин
    Ноябрь 30, 23:39 #1 Владимир Белонин

    Кстати, очень неплохие шины счаз Ханкук начал делать. При этом ценник демократичный. Главное чтобы не зажрались.

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