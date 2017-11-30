Hankook открывает склад в Новосибирске 19

Hankook объявил об открытии дополнительного склада в России.

Производитель шин премиум-класса Hankook открыл третий склад в России. Новый склад для легковых и грузовых шин будет обслуживать дилеров из России и поможет компании упрочить позиции на локальном рынке.

Новый склад будет специализироваться на хранении легковых и грузовых шин и повысит уровень клиентского сервиса компании благодаря минимизации сроков поставки продукции, а также более высоким уровням товарных запасов.

Новый склад расположен в Новосибирске, его площадь равна 5896 м2. Он оснащен профессиональными системами хранения и погрузочной техникой, которые позволяют эффективно и быстро производить все складские операции. Открытие данного склада поможет реализовать систему отгрузок в более короткие сроки.