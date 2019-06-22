Новые лайнеры MAN Lion’s Coach пополнили автопарк транспортной компании Интерсервис

Санкт-Петербургская транспортная компания Интерсервис, специалист в области пассажирских перевозок с 25-летним опытом, приобрела четыре новых туристических лайнера MAN Lion’s Coach L R08. Поставку осуществила компания МАН Трак энд Бас РУС.

Председатель совета директоров компании Надежда Ивановна Коротовских подчеркивает: «Такой выбор сделан сознательно, на основе изучения предложения нескольких поставщиков подвижного состава. Приоритет автобусной технике MAN отдан, исходя из многолетнего опыта работы в транспортной логистике. В расчет взята новизна конструкции, высокий уровень безопасности и комфорта, плюс соображения престижа».

Компания Интерсервис основана в 1995 году в г. Санкт-Петербурге. С первого дня работы на рынке и до настоящего времени главным направлением деятельности являются пассажирские перевозки по территории России (Северо-Западу). Они выполняются на условиях аренды автобусов (микроавтобусов, минивенов и легковых автомобилей) с водителями. Все бизнес-процессы строятся в соответствии с мировыми стандартами ISO.

Приоритетными задачами компании-перевозчика были и остаются три кита. Первый: создание современного конкурентоспособного автопарка. Второй: формирование высокой культуры обслуживания. Третий: приоритет — обслуживанию корпоративных клиентов в лице коммерческих компаний, государственных структур и негосударственных организаций.

С 1996 года Интерсервис оказывает услуги по пассажирским перевозкам не только крупным туристическим операторам Северо-Запада России, но также сотрудничает с консульствами и посольствами двух крупнейших городов РФ: Москвы и Санкт-Петербурга. Автобусы компании обслуживают международные выставки, конференции, деловые форумы.

Сегодня в парке транспортного оператора северной столицы более 130 автобусов (транспортных средств, в том числе и автобусов) различных марок и моделей, преимущественно немецких. Штат сотрудников из 200 человек подобран на конкурсной основе, и лайнеры доверяют только лучшим водителям. Поскольку клиентам важна надежность, ставка делается на лучшие автобусы — такие как MAN Lion’s Coach L R08.

Партнерство с МАН Трак энд Бас РУС компания-перевозчик развивает с 2010 года. Фирменный лозунг Интерсервис как нельзя лучше отражает суть коммерческих устремлений, совпадающих с целями и задачами поставщика пассажирской техники: «Движение Вашего бизнеса — наша цель!».

Пять лет назад Интерсервис выделил в отдельный приоритетный блок направление «Организованные перевозки детей». В 2018 году компания включилась в транспортное обслуживание болельщиков, команд и VIP-гостей Чемпионата мира FIFA по футболу. Столь высокое доверие требует щепетильного подхода к выбору транспортных средств.

Покупка четырех новых лайнеров MAN Lion’s Coach L R08 стала дальнейшим шагом в развитии бизнеса и укреплении позиций компании. По словам владельца «Интерсервис» Надежды Коротовских, партнерство с «МАН Трак энд Бас РУС» привлекает стабильностью и уверенностью в точном соблюдении всех договоренностей. Техника MAN выбрана по совокупности достоинств, в числе которых; высокое качество, надежность в эксплуатации, оперативное сервисное обслуживание.

Все четыре лайнера MAN Lion’s Coach L R08 окрашены в белый цвет — фирменный для Интерсервис. Это символизирует премиальное исполнение, высочайший уровень комфорта и сервис класса «люкс».

Просторный салон с числом мест 63+1+1 оснащен удобными откидывающимися креслами Kiel с возможностью выдвижения в проход. Комфорт пассажиров повышают кожаные подголовники и подлокотники. В спинки кресел встроены откидные столики и сетки для газет. К услугам путешествующих — солнцезащитные шторки, полки для багажа и холодильник объемом 56 л.

Внутреннее пространство герметично благодаря двойному тонированному остеклению. Приятный микроклимат создает конвекторное отопление пассажирского салона с помощью Spheros Thermo 350. Для понижения температуры установлен кондиционер Valeo Spheros мощностью 33 кВт.

Дополнительный комфорт в движении создает пневматическая подвеска с датчиком уровня кузова. Система регулирования подвески ECAS позволяет изменять величину дорожного просвета и тем самым снижать расход топлива.

Каждый лайнер габаритной длиной 13,9 м оснащен экономичным двигателем MAN D 2676 LOH26 (EEV) максимальной мощностью 440 л.с. и 12-ступенчатой автоматизированной КПП TipMatic с системой облегчения начала движения MAN Easy Start.

За безопасность отвечают электронно управляемые тормоза с дисковыми механизмами и системами ABS, ASR, EBS. Для эффективного замедления применяется встроенный интардер ZF. Регулировать скорость и облегчать труд водителя помогает современный круиз-контроль (темпомат).

Лайнер отлично продуман с точки зрения заботы о водителе. В его распоряжении комфортабельное кресло Grammer PRO с обогревом и подлокотниками, на пневматической подвеске и оптимальной высотой над уровнем дороги.

MAN Lion’s Coach L R08 прекрасно адаптирован для круглогодичной эксплуатации. На нем установлены два аккумулятора по 12 В/225 Ач, три генератора трехфазного тока напряжением 28,5 В и стартер номинальной мощностью 5,4 кВт/24 В. В системе питания используется топливный фильтр с обогревом и дополнительный обогреваемый фильтр-влагоотделитель Separ.

Большой запас хода обеспечивает топливный бак внушительного объема в 525 л. Ведущий мост с передаточным отношением i = 3,15 выбран с учетом условий эксплуатации. Продуманная компоновка узлов и агрегатов от ведущих производителей гарантирует долгий срок службы, максимальный коэффициент выхода на линию и минимальную стоимость владения.

Торжественная передача четырех лайнеров MAN Lion’s Coach L R08 транспортной компании Интерсервис состоялась 3 июня 2019 года в г. Санкт-Петербурге при личном присутствии генерального директора ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Питера Андерссона.