Названы самые популярные типы кузова в России

Фото: Depositphotos

Названы самые популярные типы кузова в России
26 марта 21:11 2020

Больше всего в России седанов – их число достигает 19,1 млн единиц, что составляет 43% от общего количества легковушек

В целом на 1 января в стране было зарегистрировано 44,5 млн автомобилей, сообщает “Автостат”.

Каждая третья машина, или 14,3 млн штук, имеет кузов универсал, а каждая пятая – хэтчбек (8,6 млн штук). Так, эти доля этих трех типов кузова составляет 94% от всего легкового автопарка страны. Кроме этого, в России зарегистрирован 1 млн лифтбеков, 283 тыс. пикапов и 125 тыс. купе и автомобилей с другими типами кузова.

Наименее популярны среди россиян кабриолеты – машин с открытым верхом насчитывает только 20 тыс. экземпляров, сообщает Авторамблер.

Ранее на этой неделе стало известно, какие иномарки пользуются наибольшим спросом у россиян во время кризиса.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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