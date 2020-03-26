Названы самые популярные типы кузова в России

\u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u043e\u0432 \u2013 \u0438\u0445 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 19,1 \u043c\u043b\u043d \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 43% \u043e\u0442 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0432\u0443\u0448\u0435\u043a\r\n\r\n\r\n\r\n\u0412 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u043d\u0430 1 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e 44,5 \u043c\u043b\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 "\u0410\u0432\u0442\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442".\r\n\u041a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430, \u0438\u043b\u0438 14,3 \u043c\u043b\u043d \u0448\u0442\u0443\u043a, \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b, \u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u043f\u044f\u0442\u0430\u044f \u2013 \u0445\u044d\u0442\u0447\u0431\u0435\u043a (8,6 \u043c\u043b\u043d \u0448\u0442\u0443\u043a). \u0422\u0430\u043a, \u044d\u0442\u0438 \u0434\u043e\u043b\u044f \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u0442\u0438\u043f\u043e\u0432 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 94% \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e, \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d 1 \u043c\u043b\u043d \u043b\u0438\u0444\u0442\u0431\u0435\u043a\u043e\u0432, 283 \u0442\u044b\u0441. \u043f\u0438\u043a\u0430\u043f\u043e\u0432 \u0438 125 \u0442\u044b\u0441. \u043a\u0443\u043f\u0435 \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0442\u0438\u043f\u0430\u043c\u0438 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432\u0430.\r\n\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043a\u0430\u0431\u0440\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u044b \u2013 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u0441 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c \u0432\u0435\u0440\u0445\u043e\u043c \u043d\u0430\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e 20 \u0442\u044b\u0441. \u044d\u043a\u0437\u0435\u043c\u043f\u043b\u044f\u0440\u043e\u0432, \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0410\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c\u0431\u043b\u0435\u0440.\r\n\u0420\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0438\u043d\u043e\u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u00a0\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u043c\u00a0\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u0430.