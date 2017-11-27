Крымский мост готов на 65 % 75

Автоподход к Крымскому мосту готов на 65%.

Готовность автоподхода к Крымскому мосту, который свяжет Крымский полуостров с материковой частью России, составляет 65%, срыва сроков строительства нет, сообщил в пятницу журналистам начальник Службы автодорог республики Никита Гарани.

Строительство автопохода к транспортному переходу со стороны Крыма началось в феврале 2017 года, стоимость работ оценивается в 7,1 млрд рублей.

Автоподход будет представлять собой четырехполосную трассу первой технической категории с расчетной скоростью движения до 120 км/ч и протяженностью 8,6 км.

Подрядчиком выступает российская компания «ВАД». Заказчиком — Служба автомобильных дорог Республики Крым.

Мост в Крым возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования.

Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.

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