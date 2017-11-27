Бюджетный электркар от Renault
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Бюджетный электркар от Renault
Ноябрь 27 11:04 2017

Производитель Renault готовится к премьере кросс-хэтчбека Kwid, который будет укомплектован полностью электрической силовой установкой

Новый автомобиль будет предназначаться только для авторынка Поднебесной. Известно, что в Китае сейчас наблюдается высокий спрос на электромобили, на которые государство ввело субсидии и зачастую они стоят дешевле стандартных машин с ДВС.

Электрические кроссоверы на платформе Kwid должны появиться и в модельной линейке производителей Nissan и Mitsubishi.

Renault Kwid

Добавим, что модель Renault Kwid сейчас реализуется на рынках Индии, ЮАР и Бразилии. В движение автомобиль приводится 3-цилиндровым бензиновым движком рабочим объемом 0,8 литра, производительность которого 53 л.с. или 1,0-литровым агрегатом с отдачей 55 сил. Вместе с ними трудится механическая трансмиссия или 5-скоростной робот Easy-R.

Renault Kwid

Дебютирует бюджетный электрокроссовер Renault Kwid в будущем году.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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