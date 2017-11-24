Мощность Urus 11

Lamborghini Urus оснастят 650-сильным двигателем‍.

Итальянские машиностроители частично рассекретили данные о технической составляющей кроссовера Lamborghini Urus.

Lamborghini Urus укомплектуют 4,0-литровый мотором V8 с системой двойного турбонаддува, мощностью 650 л.с. при максимальных 850 Нм крутящего момента.

Автомобиль оснастят адаптивной системой векторизации крутящего момента, что позволит адаптировать систему полного привода под определенные типы дорожного покрытия. Новый Lamborghini Urus построен на основе модульной платформы MLB Evo, разработанной инженерами Volkswagen Group, которая также легла в основу роскошного кроссовера Bentley Bentayga.

Новый кроссовер Lamborghini Urus на гоночном треке способен дать фору многим спорткарам – до первой «сотни» итальянская новинка разгоняется за 3,34 секунды, а максимальная скорость движения составляет 300 километров в час.

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