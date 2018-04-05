KIA Quoris будут собирать в Калининграде 7

Новое поколение автомобиля KIA К900, представленного на российском рынке как Quoris, будет выпускаться на заводе «Автотор» в Калининграде.

Подготовка к производству запланирована на третий квартал 2018 года, сообщает пресс-служба предприятия. Автомобили KIA Quoris предыдущего поколения производятся на калининградском заводес 2013 года. Всего с конвейера предприятия сошло более 2 тыс. автомобилей этой модели.

Напомним, мировая премьера нового поколения флагмана модельного ряда KIA, созданного на новой платформе, состоялась недавно на международном автосалоне в Нью-Йорке. «Автотор» сотрудничает с южнокорейским автопроизводителем KIA с 1997 года. За это время, как сообщает Автостат, на заводе в Калининграде было освоено и поставлено на конвейер более 30 моделей бренда.

Общий объем выпуска с 1997 по 2017 гг. составил более 800 тыс. автомобилей. С 2013 года реализуется совместный инвестиционный проект по развитию производства легковых автомобилей KIA по полному циклу со сваркой и окраской кузова. На сегодняшний день предприятие выпускает 11 моделей легковых автомобилей корейского бренда: Сee’d, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.