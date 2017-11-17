Жук – отель 24

Старый Volkswagen превратили в «Пятизвездочный отель»

Житель Иордании Мохаммед Аль Малахим нашел весьма своеобразное применение старенькому Volkswagen Beetle: салон машины он превратил… в гостиницу. Причем сам владелец необычного отеля уверенно оценивает его в пять звезд, да и стоимость проживания назначил довольно смелую.

Как объясняет сам Мохаммед, таким необычным способом он стремится привлечь внимание туристов к деревне, в которой он живет. Миниатюрный отель из старого «Жука» — это не столько вариант ночлега, сколько местная достопримечательность, туристический аттракцион для любителей экзотики. По словам владельца, его деревня Аль Джая находится в живописном регионе и заслуживает упоминания на туристической карте.

Превратить автомобиль в гостиницу 64-летнему Мохаммеду помогала его дочь. Она занималась отделкой интерьера: вышивала подушки, декорировала салон в национальной иораднской стилистике. Табличка, установленная возле «Фольксвагена», гласит, что это самый маленький отель в мире, хотя Книга рекордов Гиннесса отдала это звание гостинице Eh’hausl Hotel в Амберге (Германия) — ее ширина составляет всего 2,5 метра.

Как бы там ни было, но просторным «Жука» точно не назовешь, поэтому гостничный номер — по сути, всего лишь спальное место. Ресепшен организован отдельно, в расположенном неподалеку Гроте Балдуина, названном так в честь Балдуина Первого Иерусалимского, который в начале XII века был королем Иерусалима. На ресепшене гостей отеля ждет мини-кафе, в котором можно выпить чай, кофе, попробовать национальные закуски. Рядом находится сувенирная лавка.

Ночь в такой гостинице обойдется примерно в 40 динар, или около 3 400 рублей — довольно много за ночевку в старом автомобиле без особых удобств. Впрочем, плата взимается, скорее, за экзотические впечатления, да и сам владелец заявляет, что его гостиница вполне сопоставима с пятизвездочным отелем.

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