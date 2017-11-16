Бесплатное продление сервиса 8

Volvo Car Russia объявляет о бесплатном продлении сервиса «Помощь на дорогах» на 12 месяцев при прохождении технического обслуживания у официального дилера на территории Российской Федерации.

Предложение распространяется на все постгарантийные автомобили до 2016-го модельного года включительно, возраст которых на момент оформления не превышает 7 лет. Предложение действительно до 31 декабря 2017 года.

Программа «Помощь на дорогах Volvo Assistance» предусматривает круглосуточную поддержку владельцев автомобилей Volvo в радиусе 200 км от любого дилерского центра Volvo. Техподдержка распространяется не только на поломки и ДТП, но и на такие случаи, как забытые в салоне ключи, разрядившийся аккумулятор, закончившееся или некачественное топливо, проколотое колесо.

Обязательное условие для продления сервиса помощи на дороге — приобретение запасных частей у дилера и проведение работ в соответствии с регламентом технического обслуживания на текущем пробеге.

«Volvo — это не только автомобили премиум-класса. Это беспрецедентная забота о владельцах Volvo на протяжении всего времени эксплуатации автомобилей, — говорит Павел Воробьев, директор отдела послепродажного обслуживания Volvo Car Russia. — Именно поэтому мы приняли решение продлить сервис «Помощь на дорогах» всем, кто до конца года пройдет регламентное техническое обслуживание у официального дилера Volvo».

Для получения технической поддержки достаточно позвонить оператору — и он направит специалистов, которые, по возможности, решат проблему на месте. В том случае, если это невозможно, будет организована эвакуация автомобиля в ближайший центр технического обслуживания Volvo. При этом компания заботится не только об автомобиле, но и о времени и непредвиденных расходах его владельца.

Когда неприятности случаются вдали от дома (80 км и более), программа «Помощь на дорогах Volvo Assistance» предлагает удобные варианты продолжения поездки другими видами транспорта, размещение в гостинице на время ремонта, вызов такси либо предоставление подменного автомобиля (на срок не более трех дней), а также организацию доставки отремонтированного автомобиля из любой европейской страны.

Продлить услугу «Помощь на дорогах Volvo Assistance» можно, пройдя техническое обслуживание у любого дилера на территории РФ. «Помощь на дорогах Volvo Assistance» действует на территории России, Белоруссии и большинства стран Европы. Подробно с условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте Volvo Car Russia.