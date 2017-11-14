ЦОДД завел официальный аккаунт в Instagram 22

ЦОДД начнет принимать обращения от москвичей в Instagram.

В столичном Центре организации дорожного движения начнут принимать сообщения от жителей столицы, которые они оставляют в соцсети Instagram с хештегом #цоддвработу.

Одна из основных задач Instagram-аккаунта – получение обратной связи от жителей в части организации дорожного движения на улично-дорожной сети города.

Для отправки обращения достаточно разместить сообщение с хештегом с привязкой к адресу. Также можно написать в Direct с описанием предложения или проблемыс описанием предложения/проблемы».

Аккаунт можно найти по нику @codd_moscow. В ленте центра будут публиковать основные изменения в схемах дорожного движения на столичных улицах, включая перекрытия и ограничения движения. Кроме того, страница станет удобным, оперативным и современным средством коммуникации с автомобилистами и пешеходами города, отметили в пресс-службе ЦОДД.

На Едином транспортном портале Москвы работает электронная приемная, обращения можно оставить и в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Twitter.

Центр дорожного движения регулярно предупреждает жителей столицы не только об изменениях в схемах проезда по столичным улицам, но и об опасных погодных условиях, а также информирует о транспортной ситуации в городе в целом.

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