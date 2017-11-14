Кепка против сна – SafeCap

Кепка SafeCap выглядит как обычная бейсболка, но помогает избежать сонливости, вызванной монотонной ездой. Кепка имеет встроенные сенсоры, которые способны распознать движения головы водителя, свидетельствующие о его усталости или засыпании. «Поняв», что водитель начал клевать носом, кепка предупреждает его о потенциальной опасности.
Вибрация, звуковой и световой сигналы оповещают водителя о том, что ему нужно немедленно остановиться и отдохнуть. Первым шагом к созданию «антисонной» кепки стало исследование, посвященное разнице между движениями головы водителя во время нормальной езды и движениями, свидетельствующими о сонливости.
Полученная в результате анализа движений база данных была загружена в вычислительное устройство кепки. Для идентификации движений применяются акселерометр и гироскоп.
The Cargo 2842 offers capacity of up to 56 tons and is Ford Trucks’ newest vehicle for the extra heavy-duty segment in Brazil.
Специалисты Ford испытывали эффективность кепки Safe Cap на протяжении 8 месяцев в реальных условиях. Группа водителей в кепках проехала свыше 5 000 км по дорогам страны. С новой технологией ознакомились эксперты по безопасности дорожного движения и сомнологи (специалисты по сну), которые признали потенциал новинки в предотвращении аварий.
Прототип «антисонной» кепки все еще проходит испытания, после чего будет запатентован и сертифицирован. В настоящее время у компании нет планов производства и использования Safe Cap в коммерческих целях. Однако Ford готов поделиться технологией с партнерами и клиентами для облегчения дальнейшей разработки и вывода инновационного устройства на рынок.
C 2014 года www.amsrus.ru
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