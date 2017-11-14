Кепка против сна – SafeCap 26

Ford разработало специальную кепку, которая не даст уснуть дальнобойщикам.

Кепка SafeCap выглядит как обычная бейсболка, но помогает избежать сонливости, вызванной монотонной ездой. Кепка имеет встроенные сенсоры, которые способны распознать движения головы водителя, свидетельствующие о его усталости или засыпании. «Поняв», что водитель начал клевать носом, кепка предупреждает его о потенциальной опасности.

Вибрация, звуковой и световой сигналы оповещают водителя о том, что ему нужно немедленно остановиться и отдохнуть. Первым шагом к созданию «антисонной» кепки стало исследование, посвященное разнице между движениями головы водителя во время нормальной езды и движениями, свидетельствующими о сонливости.

Полученная в результате анализа движений база данных была загружена в вычислительное устройство кепки. Для идентификации движений применяются акселерометр и гироскоп.

Специалисты Ford испытывали эффективность кепки Safe Cap на протяжении 8 месяцев в реальных условиях. Группа водителей в кепках проехала свыше 5 000 км по дорогам страны. С новой технологией ознакомились эксперты по безопасности дорожного движения и сомнологи (специалисты по сну), которые признали потенциал новинки в предотвращении аварий.

Прототип «антисонной» кепки все еще проходит испытания, после чего будет запатентован и сертифицирован. В настоящее время у компании нет планов производства и использования Safe Cap в коммерческих целях. Однако Ford готов поделиться технологией с партнерами и клиентами для облегчения дальнейшей разработки и вывода инновационного устройства на рынок.