Chevrolet Corvette ZR1 2019 года
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Chevrolet Corvette ZR1 2019 года
Ноябрь 14 08:01 2017

Corvette ZR1 дебютирует с мощностью 755 л.с.

В рамках Международного автосалона в Дубае состоялась мировая премьера нового экстремального купе Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного года. Автомобиль оснащён 755-сильным двигателем и будет выпущен ограниченным тиражом.

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Новый Chevrolet Corvette ZR1 оснащен модернизированным силовым агрегатом 6.2 LT5 V8, мощностью 755 л.с. и крутящим моментом 969 Нм, способным разогнать автомобиль свыше 337 км/ч. Инженеры марки впервые в истории американского концерна разработали двойную систему впрыска топлива, благодаря чему удалось добиться значительного увеличения мощности.

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Двигатель купе Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного года может быть сопряжен либо с 7-ступенчатой механической коробкой передач (с активным синхронизатором), либо с дополнительной автоматической коробкой передач с восемью скоростями. Модель доступна с двумя пакетами: Low Wing и ZTK Performance Package (High Wing).Chevrolet Corvette ZR1 2019

Стандартный пакет «Low Wing» предназначен для обеспечения максимальной скорости и позволяет Chevrolet Corvette ZR1 генерировать на 70% больше прижимной силы, чем базовый пакет модели Z06. В свою очередь, пакет ZTK Performance Package обеспечивает ещё 430 кг прижимной силы (плюс 60%).

Chevrolet Corvette ZR1 2019

В пакет ZTK Performance Package входит перенастроенная система Magnetic Ride Control, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 и модифицированное шасси.  Для нового экстремального купе Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного года предусмотрен пакет Sebring Orange Design Package. В таком исполнении автомобиль получает эксклюзивную окраску кузова Sebring Orange, оранжевые тормозные суппорты и оранжевые акценты в оформлении экстерьера и интерьера.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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