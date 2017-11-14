Chevrolet Corvette ZR1 2019 года 15

Corvette ZR1 дебютирует с мощностью 755 л.с.

В рамках Международного автосалона в Дубае состоялась мировая премьера нового экстремального купе Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного года. Автомобиль оснащён 755-сильным двигателем и будет выпущен ограниченным тиражом.

Новый Chevrolet Corvette ZR1 оснащен модернизированным силовым агрегатом 6.2 LT5 V8, мощностью 755 л.с. и крутящим моментом 969 Нм, способным разогнать автомобиль свыше 337 км/ч. Инженеры марки впервые в истории американского концерна разработали двойную систему впрыска топлива, благодаря чему удалось добиться значительного увеличения мощности.

Двигатель купе Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного года может быть сопряжен либо с 7-ступенчатой механической коробкой передач (с активным синхронизатором), либо с дополнительной автоматической коробкой передач с восемью скоростями. Модель доступна с двумя пакетами: Low Wing и ZTK Performance Package (High Wing).

Стандартный пакет «Low Wing» предназначен для обеспечения максимальной скорости и позволяет Chevrolet Corvette ZR1 генерировать на 70% больше прижимной силы, чем базовый пакет модели Z06. В свою очередь, пакет ZTK Performance Package обеспечивает ещё 430 кг прижимной силы (плюс 60%).

В пакет ZTK Performance Package входит перенастроенная система Magnetic Ride Control, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 и модифицированное шасси. Для нового экстремального купе Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного года предусмотрен пакет Sebring Orange Design Package. В таком исполнении автомобиль получает эксклюзивную окраску кузова Sebring Orange, оранжевые тормозные суппорты и оранжевые акценты в оформлении экстерьера и интерьера.

Источник