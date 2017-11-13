Три нарушения — и прав нет
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Три нарушения — и прав нет
Ноябрь 13 19:05 2017

Водителей будут лишать прав за три нарушения

Водителей, совершивших три грубых нарушения правил дорожного движения, будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет.

Депутаты Госдумы до конца года рассмотрят законопроект о балльной системе наказаний за нарушения ПДД. Согласно законопроекту, водителей хотят лишать прав за совершение трех грубых нарушений правил дорожного движения.

В число грубых нарушений входят превышение скорости на 40 километров в час, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам или автомобилям, пересечение железнодорожных путей в неположенном месте.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, этот законопроект рассмотрят до конца текущего года.

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AMSRUS
AMSRUS

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10 комментариев

  1. Dmytry Lukin
    Ноябрь 13, 19:19 #1 Dmytry Lukin

    За два нарушения из перечисленных и так лишают прав ! Ни чего нового в тупые бошки депутатов не приходит

  2. Дмитрий Федоров
    Ноябрь 13, 19:23 #2 Дмитрий Федоров

    давно пора…. убрать нах камеры и выпустить инспекторов с дыроколами… больше лишенцев — меньше пробок…

  3. Миша Горбачев
    Ноябрь 13, 19:27 #3 Миша Горбачев

    А сейчас за два нарушения!

  4. Ольга Силантьева
    Ноябрь 13, 19:34 #4 Ольга Силантьева

    Снова коррумпированный талон с дырочками)

  5. Alexandr Chernousov
    Ноябрь 13, 19:49 #5 Alexandr Chernousov

    Значит пора в гибдуны идти работать

  6. Alexey Pasechnik
    Ноябрь 13, 20:10 #6 Alexey Pasechnik

    Когда будут казни?

  7. Gennady Syromyatnikov
    Ноябрь 13, 20:14 #7 Gennady Syromyatnikov

    … и все деньги мимо государства пойдут в карман толстопузым палочникам.

  8. Dmitry Morozov
    Ноябрь 13, 20:16 #8 Dmitry Morozov

    При виде третьего нарушения…. счётчик Гибдд закрутится сильнее вентилятора!

  9. Darya Sidorova
    Ноябрь 13, 20:21 #9 Darya Sidorova

    Когда на первом сейчас ловят,очень плотно прокачивают на взятку.Если не заплатить,считай,отсчет пошел.У меня пошел..

  10. Павел Сенькин
    Ноябрь 13, 20:23 #10 Павел Сенькин

    А сгорать будут нарушения через год?

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