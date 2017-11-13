Три нарушения — и прав нет 306

Водителей будут лишать прав за три нарушения

Водителей, совершивших три грубых нарушения правил дорожного движения, будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет.

Депутаты Госдумы до конца года рассмотрят законопроект о балльной системе наказаний за нарушения ПДД. Согласно законопроекту, водителей хотят лишать прав за совершение трех грубых нарушений правил дорожного движения.

В число грубых нарушений входят превышение скорости на 40 километров в час, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам или автомобилям, пересечение железнодорожных путей в неположенном месте.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, этот законопроект рассмотрят до конца текущего года.

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