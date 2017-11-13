Три нарушения — и прав нет

Водителей, совершивших три грубых нарушения правил дорожного движения, будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет.
Депутаты Госдумы до конца года рассмотрят законопроект о балльной системе наказаний за нарушения ПДД. Согласно законопроекту, водителей хотят лишать прав за совершение трех грубых нарушений правил дорожного движения.
В число грубых нарушений входят превышение скорости на 40 километров в час, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам или автомобилям, пересечение железнодорожных путей в неположенном месте.
Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, этот законопроект рассмотрят до конца текущего года.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
За два нарушения из перечисленных и так лишают прав ! Ни чего нового в тупые бошки депутатов не приходит
давно пора…. убрать нах камеры и выпустить инспекторов с дыроколами… больше лишенцев — меньше пробок…
А сейчас за два нарушения!
Снова коррумпированный талон с дырочками)
Значит пора в гибдуны идти работать
Когда будут казни?
… и все деньги мимо государства пойдут в карман толстопузым палочникам.
При виде третьего нарушения…. счётчик Гибдд закрутится сильнее вентилятора!
Когда на первом сейчас ловят,очень плотно прокачивают на взятку.Если не заплатить,считай,отсчет пошел.У меня пошел..
А сгорать будут нарушения через год?
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