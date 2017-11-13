Сужаем дороги еще немного… 101

Водители будут ездить медленно и зигзагами?

Чиновники Минтранса предложили уменьшать ширину проезжей части дорог до одной полосы, устраивать зигзагообразное и волновое движение, чтобы водителю было некомфортно ехать на высокой скорости. Так они собираются бороться за безопасность движения.

Заузить и запутать

Не так давно первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение органам власти принять меры по уменьшению скорости движения на городских улицах. Министерство транспорта отреагировало молниеносно.

На днях ведомство опубликовало 75-страничный документ с рекомендациями региональным властям. И автоэксперты, и сами водители не поверили своим глазам: нововведения приведут не только к сумасшедшим пробкам на дорогах, но и к новым авариям, которых раньше можно было бы избежать.

Первой инициативой стала рекомендация сужать полосы дорог для того, чтобы водителям стало некомфортно ехать с высокой скоростью. Понятно, что чем места больше, тем увереннее чувствует себя автомобилист и тем быстрее он может разогнаться. Поэтому чиновники решили, что полосы следует сужать — меньше народ гонять будет.

При этом авторы разработки ссылаются на опыт Москвы, где водители уже потеряли свое пространство, зато у пешеходов появились не в меру огромные тротуары. Чиновники решили, что ползущие по центральным улицам столицы автомобили — положительное явление, которое должно перекочевать в другие города.

Не исключено, что узкие дороги просто обложат брусчаткой, булыжником или колотым камнем. Ездить по такому покрытию едва ли рискнет хоть один водитель.

Еще одна инициатива — организация однополосных проездов. Через них автомобили будут проезжать в соответствии с дорожными знаками. Правда, пока мало кто может объяснить, как это выглядит на практике. Вероятно, речь идет о поочередном движении транспорта по одной и той же полосе. Нечто подобное происходит во время ремонта дорог.

К тому же теперь водители начнут ездить зигзагами. Этого эффекта удастся добиться с помощью специальных направляющих островков, установленных на проезжей части. Не исключено и нанесение зигзагообразной разметки — она может быть применена на широких улицах или проспектах.

Какой умник это придумал?

Эксперты сразу раскритиковали минтрансовскую инициативу.

«Такие вещи действительно делают в Европе, но только на улицах с очень небольшим трафиком, где исключена возможность заторов. В наших городах, особенно крупных, это практически исключено. Можно с огромной долей вероятности говорить о том, что в Москве и Санкт-Петербурге, где движение и так осложнено, оно просто встанет», — говорит эксперт Института урбанистики Олег Потапов.

Он напоминает, что в регионах местные дороги и без того напоминают коктейль из ям, впадин и колдобин, поэтому разогнаться там просто невозможно.

«Для того чтобы сохранить жизни пешеходов на оживленных трассах, надо от установки светофоров перейти к внедрению подземных пешеходных переходов. Но это строительство дорогое, поэтому никто им заниматься не будет. Намного легче в очередной раз усложнить жизнь водителям», — считает он.

В России уже есть пример возведения зигзагообразной дороги в Перми. После того как в 2015 году здесь прошла реконструкция трассы из аэропорта, водители обнаружили, что целых 8 километров представляют собой нескончаемые повороты. Поток машин плелся на самой маленькой скорости, трасса превратилась в огромную пробку, а по ночам и в дождь, когда разметку практически не видно, автомобили бьются один за другим.

Первая крупная авария произошла сразу после открытия трассы — водитель легковушки, ехавший в аэропорт, не справился с управлением, наехал на бордюр и перелетел газон. После этого его машина столкнулась с другим автомобилем, оба водителя получили травмы. Уже в следующую ночь еще одна легковушка врезалась в бордюр. С тех пор аварии здесь случаются едва ли не каждый день.

«Очень хочется приезжать в Пермь и радоваться, а не смотреть, как какой-то, извините, дурачок дороги кривые построил. Кому пришла в голову эта дурацкая мысль — сделать ее такой, чтобы людям создать максимум препятствий? Когда в первый раз по ней проехал, подумал: с ума сошли, что ли! Что произошло? Зачем прямую дорогу делать кривой? Ну, в общем, безумие какое-то…» — не скрывал возмущения от своей поездки в этот регион полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Теперь из краевого бюджета выделены деньги на выпрямление зигзаго­образной трассы. И это, похоже, тоже будет не один миллиард.

«Еще бы хорошо взыскать денежные средства с тех, кто принял такое решение. Если хотите снизить скорость, поставьте дорожные знаки, поставьте камеры — в XXI веке живем! Но создавать повороты, в которых люди будут убиваться, чтобы снизить скорость… Это просто дисквалификация», — подытожил Трутнев. Его слова опубликовали местные и центральные газеты.

Но Министерство транспорта все-таки поступило по-своему и решило распространить такой неудачный опыт на всю страну. Сколько денег потребуется для нововведения, представители ведомства не сообщили.

Между тем многие эксперты согласны с тем, что «успокаивать движение» необходимо, но не такой ценой.

«Сейчас можно говорить о том, что подобные реформы приведут к ликвидации дорожной сети. Снижение пропускной способности будет катастрофическим. Удивительно то, что Минтранс ссылается на опыт Москвы, где сужение полос уже произошло. И мало кто из специалистов оценивает это положительно.

Расширение тротуаров за счет проезжей части, одна полоса вместо четырех приводят к тому, что скорая не может прорваться сквозь пробку, а из-за мелкой аварии встает вся улица. Автобусы с трудом вписываются в эти повороты. Клумбы и высокие барьеры посреди проезжей части, при этом никак не обозначенные, уже приводили к авариям.

Дороги превращаются в опасные трассы. Это и есть видимый результат модернизации по-московски, который теперь хотят повторить по всей России», — считает член координационного совета ОНФ Иван Демидов.

Но при этом все-таки подчеркивает, что подобная задумка, скорее всего, никогда не воплотится в жизнь. Так было со многими чиновничьими инициативами — их бурно обсуждали, а вскоре попросту забывали.

Новость о новой инициативе чиновников вызвала шквал возмущения в соцсетях. Сами водители не скупятся на комментарии.

«Вновь нарисованная разметка в Москве толком еще и года не прожила. Как будет по весне массово стираться — вот там-то самый смак и начнется. Но в Москве разметку регулярно подновляют. Что же будет там, где разметку не обновляют годами? Сужение (а где и ликвидация) дорожной сети — это снижение затрат на ее эксплуатацию. Где дефицит бюджета больше — там погром дорожной сети будет эпичнее». «Как же замысловат и витиеват язык, на котором говорят современные чиновники. Тот 75-страничный трактат нужно назвать «Методические рекомендации по созданию пробок и повышению аварийности на дорогах». И рабочее название — «Методические рекомендации по распилу бюджетного бабла». «Цель — снизить скорость потока, а не остановить его. Как пример: в Питере, на проспекте Тореза, установили островок посреди дороги, сузили полосы, сделали «змейку» на светофорах. В итоге проспект, который на этих участках не стоял практически никогда, встал колом. Участились ДТП, ибо водителям приходится постоянно перестраиваться. Это просто вредительство, а не забота о безопасном движении. Трафик в городах и так растет, надо расширять улицы, где это возможно, ставить реверсивные светофоры. Так уже было на Большеохтинском мосту, эксперимент признали удачным, но быстро про него забыли».

Общий смысл высказываний выразил возмущенный водитель из Самары:

«Раньше про основные беды на Руси говорили просто — дураки и дороги. Теперь, оказывается, это называется «Минтранс» и «меры по замедлению движения». И все товарищи по возможному несчастью с ним согласились.

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