«Мерседес-Бенц» расширяется в России 18

«Мерседес-Бенц» намерен расширить сеть поставщиков для нового завода по производству автомобилей в Есипово

«Мерседес-Бенц» намерен увеличить существующую сеть поставщиков благодаря организации Форума поставщиков в Москве для укрепления производственной политики Daimler AG России. Церемония закладки первого камня состоялась 20 июня, планируется, что первые автомобили сойдут с конвейера в 2019 году. День поставщика -это возможность поиска потенциальных партнеров для реализации будущей производственной программы «Мерседес-Бенц» в России. «Мы будем выпускать наши наиболее популярные модели для российского рынка на новом заводе «Московия» на полностью гибкой основе. Для этого нам нужны надежные российские партнеры, которые смогут предложить нам высочайшее качество и инновационные решения. Таким образом, мы следуем нашей основной стратегии по локализации, закупая материалы на месте производства. » — говорит д-р Клаус Цеендер, член Правления подразделения легковых автомобилей Mercedes-Benz, ответственный за закупки и управление качеством поставщиков. «Мерседес-Бенц» придает особое значение созданию локальной сети поставщиков. В качестве дальнейшего шага потенциальным местным поставщикам может быть предоставлена возможность экспортировать свои комплектующие из России на другие заводы «Мерседес-Бенц» по всему миру.

Около ста российских поставщиков, приняли участие в мероприятии, а также местные представители политических и деловых кругов, включая представителей отделов закупок, качества и производства «Мерседес-Бенц». Среди участников Форума «Мерседес-Бенц» был заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. «Мы высоко ценим ориентированность концерна Daimler AG на создание уникальной промышленной экосистемы вокруг завода в Есипово, в том числе развитие сети локальных поставщиков, обучение и трудоустройство жителей региона. Подмосковные компании готовы стать контрагентами одного из мировых лидеров автомобилестроения, в тоже время инвестиционная инфраструктура региона полностью открыта для локализации новых производств», — отметил Денис Буцаев.

«Мы по-прежнему рассчитываем на тесное сотрудничество с нашими российскими партнерами. Строительство завода идет полным ходом и уже сейчас можно увидеть масштаб будущего производства. Организация форума поставщиков — это часть нашей инвестиционной стратегии в России» — говорит Аксель Бензе, генеральный директор производственного предприятия ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС» (МБМР). С тех пор, как был заложен первый камень в строительство завода прошло пять месяцев и на строительной площадке многое изменилось. Несмотря на столь короткий срок строительства уже сейчас можно увидеть очертания производственного и административного зданий, цеха окраски. Инфраструктура близлежащей территории развивается при активной поддержке местного и федерального правительства, органов власти на основе взаимного доверия и сотрудничества. Министерство промышленности и торговли предоставило «Даймлер АГ» список поставщиков в России, чтобы оказать поддержку в поиске партнеров для налаживания локального производства.

Вместе с местными органами власти и агентствами по трудоустройству «Мерседес-Бенц» собирается осуществлять подбор и найм персонала. Процесс поиска сотрудников с ориентацией на жителей Московской области начнется во втором квартале 2018 года. Формирование локальной сети поставщиков также поможет создать дополнительные рабочие места в регионе.