Личная страница мэра
32

Личная страница мэра
Ноябрь 12 11:04 2017

Собянин запустил персональный сайт и будет вести на нем блог

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил персональный сайт, на котором он планирует вести блог. Об этом мэр сообщил на своей странице в Twitter.

По словам мэра, на сайте москвичи смогут узнать причины, по которым принимаются те или иные городские решения, и «что будет, если эти решения не принимать» — Известия. В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и Facebook появились связанные с новым сайтом публичные страницы «Блог Сергея Собянина».Сергей Собянин

В первой записи, опубликованной на персональном сайте, мэр Москвы обратился к жителям столицы. «Для меня очень важен ваш опыт, знания, ваш добрый совет, чтобы избежать ошибок. Мне важна и ваша поддержка. Поэтому я решил открыть свой неофициальный сайт», — написал Собянин.

Нам кажется надо «поддержать мэра» и высказать ему пожелания напрямую – https://сергейсобянин.рф/

На тему:
  Article "tagged" as:
блогМосквамэрСобянин
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Автомобиль покупать необязательно

Автомобиль покупать необязательно 1

На чем предпочитают ездить канадцы

На чем предпочитают ездить канадцы 2

3 новых концепта Subaru

3 новых концепта Subaru 1

write a comment

2 комментария

  1. Kostya Sedov
    Ноябрь 12, 12:35 #1 Kostya Sedov

    думаю, что лично его вести нет будет (он ламер), а посадит мальчика для битья

  2. Александр Барошин
    Ноябрь 12, 13:58 #2 Александр Барошин

    сочувствую

Only registered users can comment.