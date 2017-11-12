Личная страница мэра 32

Собянин запустил персональный сайт и будет вести на нем блог

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил персональный сайт , на котором он планирует вести блог. Об этом мэр сообщил на своей странице в Twitter.

Решил сделать свой личный сайт, на котором вы сможете узнать, почему я принимаю те или иные решения, какие мотивы двигают мной и что будет, если эти решения не принимать! Для меня важен ваш опыт, знания, совет и поддержка. Читайте, комментируйте: https://t.co/Rw2RTLeCob — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 9, 2017

По словам мэра, на сайте москвичи смогут узнать причины, по которым принимаются те или иные городские решения, и «что будет, если эти решения не принимать» — Известия . В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте » и Facebook появились связанные с новым сайтом публичные страницы «Блог Сергея Собянина».

В первой записи, опубликованной на персональном сайте, мэр Москвы обратился к жителям столицы. «Для меня очень важен ваш опыт, знания, ваш добрый совет, чтобы избежать ошибок. Мне важна и ваша поддержка. Поэтому я решил открыть свой неофициальный сайт », — написал Собянин.

Нам кажется надо «поддержать мэра» и высказать ему пожелания напрямую – https://сергейсобянин.рф/