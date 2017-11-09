BMW Motorrad на EICMA — 2017 19

BMW Motorrad расширяет модельную линейку, представляя четыре новинки.

BMW Motorrad представляет на выставке в Милане четыре новинки: люкс-турер BMW K 1600 Grand America для путешествий с максимальным комфортом, две новых модели в семействе GS – BMW F 750 GS и BMW F 850 GS, а также скутер BMW C 400 X для сложных дорожных условий в современном мегаполисе.

BMW K 1600 Grand America – путешествия в американском стиле.

BMW K 1600 Grand America предназначенный для путешествий с максимальным комфортом. Модель создана на базе модели BMW K 1600 B, но оснащена 6-цилиндровым двигателем .

Стилистика K 1600 B претерпела ряд изменений и получила несколько новых характерных деталей. Линии вытянутого каплевидного силуэта подчеркиваются не только ветровым щитком увеличенного размера, но и ниспадающей задней частью мотоцикла с низко установленными боковыми кофрами. Хромированные патрубки выхлопной системы располагаются параллельно дороге и элегантно дополняют обтекаемый облик модели. Завершает образ центральный кофр увеличенного объема с встроенной спинкой для заднего пассажира и интегрированным стоп-сигналом.

В стандартной комплектации новинка оснащается электроннорегулируемой подвеской Dynamic ESA с двумя наборами настроек – базовым Road и дополнительным Cruise для максимально комфортного перемещения, платформами для ног водителя и задним ходом. Вместе они обеспечивают повышенный комфорт не только в дальней дороге, но и в процессе ежедневной эксплуатации.

BMW F 750 GS и BMW F 850 GS – с сильным характером.

Инженеры BMW Motorrad решили полностью переработать конструкцию этих популярных эндуро с целью создания еще более понятных и простых в управлении мотоциклов, которые можно использовать не только для спортивно-ориентированного офф-роуда, но и для путешествий с пассажиром и багажом.

Новый BMW F 750 GS с низко расположенным сиденьем, сочетает хорошую тягу в любых условиях и отличается общим балансом характеристик. BMW F 850 GS предлагает мотоциклистам еще больше мощности и крутящего момента в комбинации с характеристиками, смещенными в пользу протяженных путешествий и поездок по бездорожью.

Основной целью в процессе разработки новых моделей было увеличение мощности и крутящего момента. Дополнительное внимание уделялось снижению среднего расхода топлива. Новый рядный двухцилиндровый двигатель объемом 853 см³ с двумя балансирными валами развивает 77 л.с. и 7500 об/мин на BMW F 750 GS. В спецификации для BMW F 850 GS развивает 95 л.с. и 8250 об/мин. Силовой агрегат интегрирован в пространственную раму из цельнотянутых труб и является несущим элементом конструкции.

Новые мотоциклы серии GS могут оснащаться опциональным оборудованием, ранее недоступным для данного сегмента двухколесной техники. Оно включает в себя несколько вариантов сидений и ветровых щитков различной высоты, новые полностью светодиодные фары головного света и функцию подключения персональных электронных устройств водителя с TFT-дисплеем.

Новый BMW C 400 X – динамичный скутер в условиях города.

BMW C 400 X – создан для преодоления бесконечных пробок мегаполисов и динамичного перемещения по каменным джунглям.

Новинка развивает мощность 34 л.с. Тяга на заднее колесо передается с помощью вариатора, встроенного в маятник с высокой жесткостью на кручение и инновационными подшипниками, эффективно гасящими вибрации и повышающими общий комфорт. Автоматическая система стабилизации ASC гарантирует безопасность в процессе разгона даже на скользкой дороге.

Шасси BMW C 400 X состоит из жесткой пространственной рамы из стальных труб, передней телескопической вилки и двух отдельных амортизаторов с пружинами сзади. Передний двухдисковый тормоз вместе с задним однодисковым и современной системой АБС уже в базовой версии позволяют добиться максимально эффективного и безопасного торможения при любых условиях.

На выбор для BMW C 400 X будет доступно два цветовых решения. Zenith Blue металлик и глянцевый Белоснежный неметаллик позволяет сделать ее визуально более техничной, легкой и компактной.