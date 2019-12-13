Модели Kia получат новый логотип

Модели Kia получат новый логотип
13 декабря 15:11 2019

Премьера новой эмблемы прошла еще весной этого года в Женеве

Тогда корейцы представили концепт с длинным названием Imagine by Kia, где и был размещен обновленный товарный знак. Теперь же компания зарегистрировала его в базе корейской службы по правам интеллектуальной собственности (KIPRIS).

Новый товарный знак представляет из себя соединенные буквы, которые могут, быть как белого, так и черного цвета.

Пока неясно, появится ли он на всех моделях производителя или достанется исключительно гибридам с электромобилями. Второй вариант мы не исключаем, ведь корейцы любят создавать для своих машин отдельные бренды. Скажем, собственный товарный знак сделали для внедорожника KIA Mohave нового поколения. Кстати, автомобиль уже сертифицировали для России.

Напомним, что нынешний логотип KIA появился в 2004 году. Он состоит из иероглифов «KI», означающего зарождение, и «A», символизирующего Азию.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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