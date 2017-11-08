Toyota Fortuner прибыли в дилерские центры 125

На территории России стартовали продажи нового Toyota Fortuner.

С 7 ноября новый рамный внедорожник Fortuner доступен для приобретения в дилерских центрах Тойота на территории России. Первые автомобили прибыли в Москву, а также Центральный, Северо-Западный, Уральский федеральные округа и в ближайшее время будут доступны для тест-драйва.

Линейка двигателей включает 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизельный двигатель серии GD, развивающий крутящий момент до 450 Нм, мощность 177л.с. и агрегатированный с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

2 комплектации, представленные на российском рынке, фактически предлагают покупателю выбрать только материал отделки салона. В остальном комплектации практически идентичны и уже начиная с «Элеганс» включают светодиодные фары ближнего и дальнего света, климат-контроль, 7 подушек безопасности, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 7” сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Характер и возможности автомобиля в данной версии подчеркивают 17’’ диски с высокопрофильной AT резиной.

Доплатив за комплектацию «Престиж» 228 000 рублей клиент дополнительно получит кожаную обивку кресел с электроприводом сиденья водителя, интеллектуальную систему доступа и запуска двигателя без ключа, электропривод двери багажного отделения. Внешне автомобиль будет отличаться 18’’ колесными дисками с шоссейным рисунком покрышек.

Обе версии Toyota Fortuner полностью адаптированы к условиям российской зимы. В зимний пакет входит подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный электрический отопитель салона, догреватель двигателя, 2 аккумулятора, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, потолочные воздуховоды для задних пассажиров.

В использовании полного привода – жесткое подключение возможно на скорости до 100 км/ч, включение понижающей передачи активирует электронного помощника A-TRC. Данное решение отлично зарекомендовало себя на моделях Hilux и Prado, и, при необходимости, дополняет работу жесткой блокировки заднего межосевого дифференциала.