Bosch представляет программное обеспечение для автомастерских ESI[tronic] 2.0 Online

Bosch представляет программное обеспечение для автомастерских ESI[tronic] 2.0 Online
Апрель 25 08:07 2019

Компания Bosch предлагает получать доступ к информации о профессиональном ремонте автомобилей за считанные секунды, через программное обеспечение  ESI[tronic] 2.0

На протяжении многих лет программное обеспечение для мастерских Bosch ESI[tronic] с успехом используется мультибрендовыми станциями технического обслуживания автомобилей. В Европе это эффективное и проверенное временем программное обеспечение установлено в каждом третьем независимом техническом центре.

Современная версия программного обеспечения ESI[tronic] 2.0 представляет собой обширный пакет решений для эффективного и профессионального ремонта практически всех моделей автомобилей европейского рынка. В него входят данные для диагностики автомобилей, инструкции по ремонту, сведения, необходимые при техническом обслуживании, принципиальные электрические схемы систем, а также уникальный модуль EBR (experience-based repair) – методы устранения неисправностей, основанные на опыте экспертов Bosch и других пользователей.

AA_AS_ESItronic_Symbol_extended_78091 (1)

Поскольку объём данных, доступных в ESI[tronic], постоянно растёт, компания Bosch приняла решение о запуске сетевой версии этого программного обеспечения – ESI[tronic] 2.0 Online. Она становится доступной автоматически при установке ESI[tronic] на компьютер. Сетевая версия облегчает и ускоряет поиск нужных сведений, а также предоставляет пользователю дополнительную информацию. Благодаря возможности текстового поиска в свободной форме и предварительному просмотру результатов пользователи получили возможность оперативно и без затруднений находить нужную информацию.

Доступ к информации за считанные секунды

Обладателям действующей подписки ESI[tronic] 2.0 новая онлайн-версия доступна в качестве бесплатного дополнения для имеющихся у них секторов ESI[tronic]. Если устройство подключено к Интернету, пользователи смогут переключаться между текущей и новой онлайн-версией одним кликом. Оба варианта – оффлайн и онлайн – могут использоваться на одном устройстве параллельно.

Пользователи могут осуществлять поиск точно так же, как они делают это в поисковой системе в интернете, то есть, набирать произвольный запрос и получать относящуюся к нему информацию в системе ESI[tronic] 2.0 Online. Запрос может включать, например, описание неисправности, код ошибки или название компонента. Как только пользователь вводит начальные буквы искомого термина, система начинает предлагать соответствующие варианты.

программное обеспечение для автомастерских ESI[tronic] 2.0

Если подходящая запросу информация найдена, на экране отображаются результаты, отсортированные по релевантности, с краткими описаниями. При выборе одного из предлагаемых вариантов предоставляется предварительный просмотр найденного документа. С помощью дополнительных поисковых слов, в которые может входить название производителя, тип двигателя или компонента, результаты поиска могут быть отфильтрованы еще более точно.

При этом пользователи могут переключаться между различными типами выдачи информации в ESI[tronic]. Таким образом, необходимые сведения могут быть найдены за считанные секунды. Контекстные меню, привязанные к отдельным компонентам транспортного средства, дают пользователям доступ к дополнительной информации. Например, можно увидеть расположение данной детали в автомобиле, посмотреть электрическую схему системы, в которой он задействован, открыть методику его диагностики и т. д.

ESI[tronic] 2.0 Online также включает в себя модуль EBR, содержащий методы решения проблем на основе одобренных экспертами Bosch отчётов об успешно проведенных ремонтах. Таким образом, пользователи получают круглосуточный доступ к огромному объёму накопленных Bosch данных с описанием вариантов решения проблем.

Быстрая загрузка результатов даже при низкой скорости передачи данных

Используя интеллектуальные технологии кэширования и быстрые серверы, разработчики ESI[tronic] ускорили загрузку данных таким образом, чтобы быстро предоставлять пользователю искомую информацию. Документы загружаются за минимально возможное время. Даже пользователи, обладающие медленным соединением с интернетом, смогут комфортно пользоваться ESI[tronic] 2.0 Online. Кроме того, новая версия программного обеспечения включает в себя переработанное интуитивно понятное меню доступа к различным секторам: инструкции по поиску неисправностей (SIS), графикам технического обслуживания (M), принципиальным схемам (P), техническим бюллетеням (TSB), информации о ремонте на основе накопленного другими пользователями опыта (EBR).

На тему:

  Article "tagged" as:
Boschавтомастерскиепрограммное обеспечение
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Электрическая новинка: Chevrolet Bolt

Электрическая новинка: Chevrolet Bolt 0

Восемь жертв одного ДТП

Восемь жертв одного ДТП 0

Дан старт грантовой программе BMW «Искусство и технологии»

Дан старт грантовой программе BMW «Искусство и технологии» 0