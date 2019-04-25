Bosch представляет программное обеспечение для автомастерских ESI[tronic] 2.0 Online

Компания Bosch предлагает получать доступ к информации о профессиональном ремонте автомобилей за считанные секунды, через программное обеспечение ESI[tronic] 2.0

На протяжении многих лет программное обеспечение для мастерских Bosch ESI[tronic] с успехом используется мультибрендовыми станциями технического обслуживания автомобилей. В Европе это эффективное и проверенное временем программное обеспечение установлено в каждом третьем независимом техническом центре.

Современная версия программного обеспечения ESI[tronic] 2.0 представляет собой обширный пакет решений для эффективного и профессионального ремонта практически всех моделей автомобилей европейского рынка. В него входят данные для диагностики автомобилей, инструкции по ремонту, сведения, необходимые при техническом обслуживании, принципиальные электрические схемы систем, а также уникальный модуль EBR (experience-based repair) – методы устранения неисправностей, основанные на опыте экспертов Bosch и других пользователей.

Поскольку объём данных, доступных в ESI[tronic], постоянно растёт, компания Bosch приняла решение о запуске сетевой версии этого программного обеспечения – ESI[tronic] 2.0 Online. Она становится доступной автоматически при установке ESI[tronic] на компьютер. Сетевая версия облегчает и ускоряет поиск нужных сведений, а также предоставляет пользователю дополнительную информацию. Благодаря возможности текстового поиска в свободной форме и предварительному просмотру результатов пользователи получили возможность оперативно и без затруднений находить нужную информацию.

Доступ к информации за считанные секунды

Обладателям действующей подписки ESI[tronic] 2.0 новая онлайн-версия доступна в качестве бесплатного дополнения для имеющихся у них секторов ESI[tronic]. Если устройство подключено к Интернету, пользователи смогут переключаться между текущей и новой онлайн-версией одним кликом. Оба варианта – оффлайн и онлайн – могут использоваться на одном устройстве параллельно.

Пользователи могут осуществлять поиск точно так же, как они делают это в поисковой системе в интернете, то есть, набирать произвольный запрос и получать относящуюся к нему информацию в системе ESI[tronic] 2.0 Online. Запрос может включать, например, описание неисправности, код ошибки или название компонента. Как только пользователь вводит начальные буквы искомого термина, система начинает предлагать соответствующие варианты.

Если подходящая запросу информация найдена, на экране отображаются результаты, отсортированные по релевантности, с краткими описаниями. При выборе одного из предлагаемых вариантов предоставляется предварительный просмотр найденного документа. С помощью дополнительных поисковых слов, в которые может входить название производителя, тип двигателя или компонента, результаты поиска могут быть отфильтрованы еще более точно.

При этом пользователи могут переключаться между различными типами выдачи информации в ESI[tronic]. Таким образом, необходимые сведения могут быть найдены за считанные секунды. Контекстные меню, привязанные к отдельным компонентам транспортного средства, дают пользователям доступ к дополнительной информации. Например, можно увидеть расположение данной детали в автомобиле, посмотреть электрическую схему системы, в которой он задействован, открыть методику его диагностики и т. д.

ESI[tronic] 2.0 Online также включает в себя модуль EBR, содержащий методы решения проблем на основе одобренных экспертами Bosch отчётов об успешно проведенных ремонтах. Таким образом, пользователи получают круглосуточный доступ к огромному объёму накопленных Bosch данных с описанием вариантов решения проблем.

Быстрая загрузка результатов даже при низкой скорости передачи данных

Используя интеллектуальные технологии кэширования и быстрые серверы, разработчики ESI[tronic] ускорили загрузку данных таким образом, чтобы быстро предоставлять пользователю искомую информацию. Документы загружаются за минимально возможное время. Даже пользователи, обладающие медленным соединением с интернетом, смогут комфортно пользоваться ESI[tronic] 2.0 Online. Кроме того, новая версия программного обеспечения включает в себя переработанное интуитивно понятное меню доступа к различным секторам: инструкции по поиску неисправностей (SIS), графикам технического обслуживания (M), принципиальным схемам (P), техническим бюллетеням (TSB), информации о ремонте на основе накопленного другими пользователями опыта (EBR).