Новый Peugeot 308 63

В России стартовали продажи обновленного Peugeot 308

Сообщается, что на российском рынке Peugeot 308 доступен с бензиновыми двигателями, объем которых 1,6 литра и мощность 135 и 150 лошадей соответственно, работающие вместе с 6-ступенчатым автоматом. Ценник на новинку варьируется в пределах от 1 399 000 рублей до 1 609 000.

Помимо этого известно, что хэтчбек предлагается в трех исполнениях под названием Active, Allure и GT-Line. В базовой версии Peugeot 308 покупатель получает датчики света и дождя, зеркало заднего вида, фары головного света, легкосплавные диски на 17 дюймов, боковые шторки безопасности. За дополнительную плату автомобилист может заполучить камеру заднего вида, навигатор, функцию распознавания дорожных знаков и функцию контроля рядности движения.

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