Новый Peugeot 308
63

Новый Peugeot 308
Ноябрь 08 12:00 2017

В России стартовали продажи обновленного Peugeot 308

Сообщается, что на российском рынке Peugeot 308 доступен с бензиновыми двигателями, объем которых 1,6 литра и мощность 135 и 150 лошадей соответственно, работающие вместе с 6-ступенчатым автоматом. Ценник на новинку варьируется в пределах от 1 399 000 рублей до 1 609 000.

Помимо этого известно, что хэтчбек предлагается в трех исполнениях под названием Active, Allure и GT-Line. В базовой версии Peugeot 308 покупатель получает датчики света и дождя, зеркало заднего вида, фары головного света, легкосплавные диски на 17 дюймов, боковые шторки безопасности. За дополнительную плату автомобилист может заполучить камеру заднего вида, навигатор, функцию распознавания дорожных знаков и функцию контроля рядности движения.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
Peugeot 308старт продаж
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

ОСАГО в розовом цвете

ОСАГО в розовом цвете 1

Scania запускает линейку строительных грузовиков XT

Scania запускает линейку строительных грузовиков XT 0

Новый глава Skoda

Новый глава Skoda 3

write a comment

2 комментария

  1. Sergei Majorov
    Ноябрь 08, 12:08 #1 Sergei Majorov

    Ух ты! Уже а базовой комплектации получает зеркало заднего вида и фары головного света?! ,,😂

  2. Захар Увайс
    Ноябрь 08, 12:36 #2 Захар Увайс

    Ужас. Что они с кошечкой сделали????😥 Это я про эмблему, если кто забыл какой она была…..

Only registered users can comment.