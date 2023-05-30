В России проводятся заключительные сертификационные испытания седана OMODA S5 GT Omoda S5 GT

Omoda объявляет о предстоящем выпуске новой модификации городского седана Omoda S5 в версии GT на российском рынке. В настоящее время автомобили проходят все необходимые сертификационные испытания и процедуры. Планируется, что новинка будет доступна для приобретения в августе 2023 года во всех официальных дилерских центрах страны.

Внешность седана Omoda S5 GT отличается агрессивным дизайном радиаторной решетки, стремительным силуэтом и новыми черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками, которые оснащены яркими оранжевыми тормозными суппортами большего размера. Интерьер модели GT претерпел изменения благодаря использованию оригинальных элементов и кресел с красной строчкой и красными ремнями безопасности.

Седан Omoda S5 GT будет оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 л.с. В паре с ним будет установлена роботизированная коробка переключения передач DCT7. Этот силовой агрегат обеспечивает превосходную динамику автомобиля при низком расходе топлива.

Новая модификация Omoda S5 GT предназначена для поднятия модели на новый уровень в своем классе на российском рынке. Подробные технические характеристики, комплектации и цены будут объявлены ближе к официальному началу продаж.