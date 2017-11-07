Outlander стал дешевле 14

«ММС Рус» снижает стоимость Mitsubishi Outlander для корпоративных клиентов: скидка до 19,5 % по программе льготного лизинга

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявила о включении модели Mitsubishi Outlander в государственную программу льготного лизинга, что позволит потребителям приобрести автомобиль с выгодой до 19,5 %. Условия на покупку автомобиля действуют до пятого декабря 2017 года включительно.

В рамках льготного лизинга предусмотрены две программы приобретения модели на выгодных условиях: «Свое Дело» и «Русский Фермер» позволяют покупателям, подходящим под их условия, приобрести Outlander с дополнительной скидкой до 12,5%. Учитывая, что начальная выгода на приобретение Mitsubishi Outlander по программе ООО «ММС Рус» для корпоративных клиентов составляет до 7% и скидки суммируются, таким образом общая выгода на покупку автомобиля по программе льготного лизинга может быть до 19,5%.

В государственной программе льготного лизинга участвую все новые автомобили модели Outlander 2016 и 2017 года выпуска стоимостью до 1 450 000 рублей