Компанию Masternaut покупает группа Мишлен

Masternaut ведет свою деятельность преимущественно во Франции и Великобритании. Компания предоставляет технические платформы, оборудованные по последнему слову техники, и предлагает бортовые телематические решения для оптимизации управления и мониторинга парка автотранспортных средств. Masternaut заключила договоры на управление более чем 220 000 автомобилей, большая часть из которых это легко-грузовые транспортные средства. Решение по объединению принято в 2018 году на основе результатов оценки показателя EBITDA, которая проводилась восемь раз.
Приобретение Masternaut даст Мишлен возможность:
Флоран Менего, генеральный управляющий партнер, отметил: «Мишлен объединяет свой опыт в сфере телематики и благодаря этому дает нам возможность оптимизировать мобильность клиентов и отвечать потребностям постоянно меняющегося рынка. Приобретение Masternaut – это еще один шаг на пути расширения нашего бизнеса сервисных решений, особенно для европейских клиентов, владеющих парками легко-грузовых транспортных средств».
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