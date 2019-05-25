Компанию Masternaut покупает группа Мишлен

Мишлен объявляет о подписании соглашения по приобретению 100% акционерного капитала компании Masternaut – одного из крупнейших поставщиков телематических решений в Европе.

Masternaut ведет свою деятельность преимущественно во Франции и Великобритании. Компания предоставляет технические платформы, оборудованные по последнему слову техники, и предлагает бортовые телематические решения для оптимизации управления и мониторинга парка автотранспортных средств. Masternaut заключила договоры на управление более чем 220 000 автомобилей, большая часть из которых это легко-грузовые транспортные средства. Решение по объединению принято в 2018 году на основе результатов оценки показателя EBITDA, которая проводилась восемь раз.

Приобретение Masternaut даст Мишлен возможность:

расширить масштабы деятельности в области сервисных решений для легко-грузовых транспортных средств и поддержать быстро растущий рынок предприятий, владеющих автопарками;

развернуть деятельность Masternaut по всей Европе за счет эффективного использования географического покрытия сети Мишлен;

увеличить объем зафиксированных данных, чтобы предлагать клиентам лучшие решения; улучшить производительность продукта и развивать методы анализа и обработки данных, например диагностическое техническое обслуживание.