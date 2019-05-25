Компанию Masternaut покупает группа Мишлен

Компанию Masternaut покупает группа Мишлен
Май 25 12:01 2019

Мишлен объявляет о подписании соглашения по приобретению 100% акционерного капитала компании Masternaut – одного из крупнейших поставщиков телематических решений в Европе.

Masternaut ведет свою деятельность преимущественно во Франции и Великобритании. Компания предоставляет технические платформы, оборудованные по последнему слову техники, и предлагает бортовые телематические решения для оптимизации управления и мониторинга парка автотранспортных средств. Masternaut заключила договоры на управление более чем 220 000 автомобилей, большая часть из которых это легко-грузовые транспортные средства. Решение по объединению принято в 2018 году на основе результатов оценки показателя EBITDA, которая проводилась восемь раз.

Приобретение Masternaut даст Мишлен возможность:

  • расширить масштабы деятельности в области сервисных решений для легко-грузовых транспортных средств и поддержать быстро растущий рынок предприятий, владеющих автопарками;
  • развернуть деятельность Masternaut по всей Европе за счет эффективного использования географического покрытия сети Мишлен;
  • увеличить объем зафиксированных данных, чтобы предлагать клиентам лучшие решения; улучшить производительность продукта и развивать методы анализа и обработки данных, например диагностическое техническое обслуживание.

Флоран Менего, генеральный управляющий партнер, отметил: «Мишлен объединяет свой опыт в сфере телематики и благодаря этому дает нам возможность оптимизировать мобильность клиентов и отвечать потребностям постоянно меняющегося рынка. Приобретение Masternaut –  это еще один шаг на пути расширения нашего бизнеса сервисных решений, особенно для европейских клиентов, владеющих парками легко-грузовых транспортных средств».

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AMSRUS
AMSRUS

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