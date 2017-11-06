Самые выгодные цвета

Эксперты выяснили, что цвет автомобиля влияет на его цену при перепродаже. Меньше всего меняется цена желтых машин, больше — выкрашенных в золотистый цвет. В ходе исследования было проанализировано 2,1 миллиона объявлений о продаже машин.
Lamborghini Huracán Performante
Средний показатель изменения цены автомобиля по истечении трех лет составляет 33,1 процента. Желтые машины за этот же период теряют лишь 27 процентов от своей первоначальной цены, а, например, серебристые — 34 процента.
Автомобили с золотистым кузовом становятся дешевле на 37,1 процента. Машины красного и белого цвета за три года теряют в цене 32,7 и 32,6 процента соответственно.
Audi R8 GOLD
Изменение цены автомобиля в зависимости от цвета
Желтые автомобили продаются дольше: в среднем объявления находятся на сайте 41,5 дня. Золотистые — 34,5 дня, серебристые — 38,8 дня, красные — 40,9 дня.
Согласно статистики, в России наиболее любимым цветом у автолюбителей можно смело назвать белый. На втором месте в рейтинге цветов идут черный и серебристый.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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