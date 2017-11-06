Самые выгодные цвета
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Самые выгодные цвета
Ноябрь 06 19:00 2017

Названы самые популярные цвета автомобилей в России при перепродаже.

Эксперты выяснили, что цвет автомобиля влияет на его цену при перепродаже. Меньше всего меняется цена желтых машин, больше — выкрашенных в золотистый цвет. В ходе исследования было проанализировано 2,1 миллиона объявлений о продаже машин.

Lamborghini Huracán Performante _14

Lamborghini Huracán Performante

Средний показатель изменения цены автомобиля по истечении трех лет составляет 33,1 процента. Желтые машины за этот же период теряют лишь 27 процентов от своей первоначальной цены, а, например, серебристые — 34 процента.

Автомобили с золотистым кузовом становятся дешевле на 37,1 процента. Машины красного и белого цвета за три года теряют в цене 32,7 и 32,6 процента соответственно.

AUDI R8 GOLD

Audi R8 GOLD

Изменение цены автомобиля в зависимости от цвета

Цвет Изменение (проценты)
Желтый 27
Оранжевый 30,6
Зеленый 30,9
Белый 32,6
Красный 32,7
Синий 33,5
Коричневый 33,5
Серый 33,5
Серебристый 34
Бежевый 36,6
Фиолетовый 36,7
Золотистый 37,1

Желтые автомобили продаются дольше: в среднем объявления находятся на сайте 41,5 дня. Золотистые — 34,5 дня, серебристые — 38,8 дня, красные — 40,9 дня.

Согласно статистики, в России наиболее любимым цветом у автолюбителей можно смело назвать белый. На втором месте в рейтинге цветов идут черный и серебристый.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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