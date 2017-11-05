Бывший дизайнер ГАЗ представил секретный эскиз фургона 133

Секретный заводской эскиз нового лёгкого фургона ГАЗ.

Весной текущего года стало известно, что холдинг «Русские машины», в состав которого входит Группа ГАЗ, рассматривает перспективы выпуска на рынок лёгких коммерческих автомобилей марки, которые бы оказались сопоставимы по своим габаритам и грузоподъемности с популярной моделью Volkswagen Caddy.

До заявления Вольфа считалось, что в последний раз ГАЗ занимался темой легких фургонов в 2005-2006 гг., когда был разработан однообъемный ГАЗ-2332 на заднеприводном шасси Волги ГАЗ-31105. Однако это не так.

Как рассказал во время интервью drom.ru бывший шеф-дизайнер ГАЗа Игорь Безродных, еще 6 лет назад на заводе возобновили работы по новому легкому коммерческому автомобилю — в модельной иерархии компании он должен занять позицию на полступени ниже Соболя.

Безродных продемонстрировал корреспонденту Дрома один из эскизов экстерьера машины, автором которого является он сам. Этот эскиз сделан в 2011 году, в нем можно углядеть стилистические черты ГАЗели-Next.

По словам Безродных, на момент 2011 года в качестве технической основы для нового семейства на ГАЗе рассматривали агрегаты General Motors. Тогда Группа ГАЗ и GM активно сотрудничали — в частности, в Нижнем Новгороде осуществлялась контрактная сборка седанов Chevrolet Aveo для России.

Сейчас, по неофициальной информации, агрегатной базой для своего легкого семейства на ГАЗе рассматривают Volkswagen Caddy. Косвенным подтверждением этой информации служит тот факт, что на днях появилась информация о заинтересованности концерна Volkswagen в приобретении доли акций Группы ГАЗ и развитии совместных проектов.

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