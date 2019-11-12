Уникальный гиперкар за 160 млн рублей привезли в Россию

Уникальный гиперкар – карбоновый Apollo Intensa Emozione (IE) запечатлели в аэропорту Шереметьево недалеко от грузового терминала

В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе – «CarsWeek». В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).

Суперкар Apollo IE имеет атмосферную силовую установку V12 на 6,3 литра производительностью 780 л.с. и крутящим моментом 760 Нм. Вместе с двигателем функционирует 6-ступенчатая секвентальная КПП Hewland.

Как эксклюзивная машина попала в Москву, неизвестно. Допускается, авто пребывало здесь временно в ходе перегрузки из одного воздушного судна во второе для доставки в другое государство на выставку либо клиенту.

За счет углепластикового монокока и карбоновых кузовных панелей масса модели составляет 1250 кг, что даст возможность суперкару разгоняться до первой «сотни» всего за 2,7 секунды и максимально ускоряться до 335 км/ч.

Помимо этого ранее Bugatti показала бесшумный гиперкар Centodieci мощностью 1577 л.с. Новинку представили в рамках ежегодного автомобильного мероприятия Pebble Beach Concours d’Elegance.