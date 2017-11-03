Новый формат знакомства с историей Hyundai 5

Hyundai представляет в России пространство с технологией виртуальной реальности.

Посетители галереи смогут познакомиться с историей Hyundai в мире и России и «побывать» в Сеуле в виртуальном формате с помощью технологии смешанной реальности HoloLens. Это первое пространство автомобильного бренда, где гости смогут познакомиться с возможностями HoloLens в свободном доступе в удобное для них время.

Очки HoloLens — это устройство смешанной реальности, которое создает интерактивные голограммы в окружающем пространстве. Они обладают пространственным звучанием, интерактивными и физическими свойствами настоящих объектов.

Hyundai первая галерея в России, не занимающаяся продажей автомобилей. Это пространство, где нынешние и потенциальные клиенты Hyundai могут узнать больше о философии и культуре бренда Hyundai. Студия включает в себя лестницу-амфитеатр, галерею автомобилей, зону гоночной команды Hyundai Motorsport, библиотеку. Маршрут экскурсии с технологией HoloLens охватывает все пространство галереи.

С помощью очков Hololens можно увидеть видео с победами экипажей Hyundai, интерактивную биографию каждого гонщика команды, кубки и достижения Hyundai Motorsport в WRC с 2014 года. 360º-видео позволит почувствовать себя за рулем раллийного болида Hyundai i20 WRC.

Принять участие в экскурсии можно в рамках свободного доступа в любой день недели в часы работы Hyundai.