Новый формат знакомства с историей Hyundai
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Новый формат знакомства с историей Hyundai
Ноябрь 03 19:00 2017

Hyundai представляет в России пространство с технологией виртуальной реальности.

Посетители галереи смогут познакомиться с историей Hyundai в мире и России и «побывать» в Сеуле в виртуальном формате с помощью технологии смешанной реальности HoloLens. Это первое пространство автомобильного бренда, где гости смогут познакомиться с возможностями HoloLens в свободном доступе в удобное для них время.

Очки HoloLens — это устройство смешанной реальности, которое создает интерактивные голограммы в окружающем пространстве. Они  обладают пространственным звучанием, интерактивными и физическими свойствами настоящих объектов.

Очки HoloLens

Зритель увидит 20 ключевых событий из жизни компании за время ее существования – с 1966 года по сегодняшний день.

Hyundai первая галерея в России, не занимающаяся продажей автомобилей. Это пространство, где нынешние и потенциальные клиенты Hyundai могут узнать больше о философии и культуре бренда Hyundai. Студия включает в себя лестницу-амфитеатр, галерею автомобилей, зону гоночной команды Hyundai Motorsport, библиотеку. Маршрут экскурсии с технологией HoloLens охватывает все пространство галереи.

С помощью очков Hololens можно увидеть видео с победами экипажей Hyundai, интерактивную биографию каждого гонщика команды, кубки и достижения Hyundai Motorsport в WRC с 2014 года. 360º-видео позволит почувствовать себя за рулем раллийного болида Hyundai i20 WRC.

Принять участие в экскурсии можно в рамках свободного доступа в любой день недели в часы работы Hyundai.

На тему:
  Article "tagged" as:
3d очкиHoloLensHyundaiвиртуальная дополненная реальность
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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