Рассчитались трехкомнатной квартирой 50

Семья погибшего инспектора ДПС получила компенсацию

Семье инспектора ДПС Сергея Грачева, погибшего в результате наезда автомобиля «Мерседес» с номерами серии «АМР», выплачена компенсация по линии МВД и ФСБ. Родные ни к кому претензий не имеют. Об этом сообщает»Московский комсомолец».

32-летний Сергей Грачев был сбит во время дежурства на Новом Арбате в Москве. У него остались жена и двое маленьких детей. Водитель (по неофициальной информации, это был прапорщик ФСБ, за которой закреплены номера серии «АМР») не заметил инспектора в свете фар встречной машины. Сообщалось, что сразу после аварии приехавшие на место полицейские сняли оба номерных знака.

По данным газеты, МВД оплатило похороны, выплатило 2 миллиона рублей компенсации, а также предоставило семье трехкомнатную квартиру. ФСБ выплатила вдове Грачева 4 миллиона рублей. Сама Екатерина Грачева заявила изданию «Медуза», что она ничего не знает о якобы выделенных деньгах от ФСБ. Кроме этого, она еще не получила квартиру. Получение компенсации от МВД вдова подтвердила.

Как сказала правозащитникам мать погибшего: «они остались довольны». Помимо солидной компенсации ей и мужу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты они уже получают.

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