Правительство поможет
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Правительство поможет
Ноябрь 01 16:00 2017

В России начали разработку мер господдержки покупателей электромобилей

В России начали разработку мер господдержки покупателей электромобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо правительства.

Среди возможных средств стимулирования спроса на электромобили называются госсубсидии на покупку, особые льготные программы кредитования и лизинга, а также обязательство для госкомпаний приобретать электромобили.

Для стимулирования развития инфраструктуры для электромобилей предложено ввести налоговые льготы для объектов, создающих зарядные станции. Также обсуждается возможность предоставлять поддержку автопроизводителям, которые наладят выпуск электромобилей в России.

В настоящее время в правительстве идёт создание межведомственной комиссии по вопросу развития электромобилей и сопутствующей инфраструктуры в России.

Напомним, по данным «Автостата», в России за первое полугодие 2017 года было продано всего 29 новых электромобилей.

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  Article "tagged" as:
государственная программаРоссияэлектроавтомобили
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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