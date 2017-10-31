В ПДД серьезные перемены 207

Премьер Дмитрий Медведев подписал ряд изменений в правила дорожного движения.

Водители, которые двигаются по перекрестку с круговым движением, будут иметь приоритет перед автомобилями, которые к тому перекрестку только подъехали. Кроме того, в ПДД впервые вводится новый вид желтой разметки типа «вафельница», которой будет обозначаться зона, куда нельзя заезжать во время затора.

Согласно постановлению правительства РФ №1300, ПДД дополняется новой нормой:

«при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».

Нововведение вступает в силу через 180 дней после официального опубликования документа в «Российской газете» или на портале Pravo.gov.ru

Напомним, норма о приоритете на круговых перекрестках обсуждается ГИБДД уже несколько лет. В разных городах действуют разные принципы организации движения, в итоге водители путаются, не понимая общий принцип проезда круга. «Сейчас схемы очень разные в самых разных регионах,— пояснил Дмитрий Медведев.— Даже в одном городе могут быть разные схемы, в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными». По его словам, приоритет на круге существует практически во всех европейских странах.

Отметим, ранее “Ъ” запрашивал данные о ситуации с круговыми перекрестками в Москве у «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД). Выяснилось, что столичные водители скорее всего не почувствуют изменений, связанных с круговым движением.

Большая часть круговых перекрестков сейчас и так работают по принципу «на круге главный» (установлены соответствующие знаки), а на остальных схема движения не изменится, так как она вводилась для правильного перераспределения транспортных потоков в конкретном районе.

В других городах скорее всего будет действовать аналогичный принцип: сам факт внесения изменений в правила не означает автоматически, что принцип проезда всех перекрестков автоматически поменяется.

Второе нововведение (постановление правительства №1236 — это так называемая разметка-вафельница желтого цвета, которая будет использоваться для обозначения зон на перекрестках, куда нельзя заезжать во время заторов.

Напомним, сегодня согласно п. 13.2 ПДД запрещено выезжать на перекресток при заторе, который вынудит остановить машину, что создаст препятствие для движения в поперечном направлении (штраф за это нарушение — 1 тыс. руб.). При этом, пояснили в правительстве, администрировать такие нарушения сложно, так как не до конца ясна граница перекрестка. Теперь эта проблема будет решена с помощью нового вида разметки. Возможность ее нанесения на дорогах появится через десять дней после официального опубликования новых ПДД.

Отметим, что вафельница в качестве эксперимента впервые была применена в Москве на нескольких перекрестках. В столичном ГБУ «Автомобильные дороги» называли стоимость нанесения разметки на один перекресток — 300 тыс. руб. Первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что регионы теперь смогут активно применять комплексы фотовидеофиксации для контроля проезда новой разметки. «Когда выезжает на такой перекресток водитель, он должен понимать, что это перекресток, на котором случаются очень часто заторы,— заявил он.— И когда он видит такой окрас, то должен заранее определить свои возможности по маневру и закончить соответствующий маневр, не создавая затор». Ранее глава ЦОДД Вадим Юрьев заявлял, что в Москве комплексы фиксации нарушений позволяют фиксировать проезд перекрестков и без вафельницы.

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