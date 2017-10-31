Штрафы выросли

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый закон увеличил максимальный размер штрафа за эти нарушения до 2,5 тысячи рублей.
С помощью этого документа изменения были внесены в статью 12.18 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Ранее 1,5 тысячи рублей были максимальным штрафом по этой статье.
В октябре правительство внесло в Госдуму проект закона о создании института «народных инспекторов». Инспекторами, по задумке авторов инициативы, станут прохожие, которые зафиксировали нарушение ПДД с помощью «устройств, оснащенных камерами и специальным программным обеспечением». Свои видеозаписи они будут регистрировать на портале госуслуг, а нарушителей смогут оштрафовать на основании этих роликов.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
ну, хоть что-то путное
Интересно, а почему не работает обратное? Фотографирую пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте, пусть милиция его находит и выносит штраф, иначе несправедливо получается. Пешеход управляет еще более страшным, чем машина, средством повышенной опасности — собой!
Ох уж это Путен, проказник☺️
А как насчет штрафов для пешеходов?
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