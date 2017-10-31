Штрафы выросли
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Штрафы выросли
Октябрь 31 15:00 2017

Путин ужесточил наказание для не пропустивших пешеходов водителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон увеличил максимальный размер штрафа за эти нарушения до 2,5 тысячи рублей.

С помощью этого документа изменения были внесены в статью 12.18 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Ранее 1,5 тысячи рублей были максимальным штрафом по этой статье.

В октябре правительство внесло в Госдуму проект закона о создании института «народных инспекторов». Инспекторами, по задумке авторов инициативы, станут прохожие, которые зафиксировали нарушение ПДД с помощью «устройств, оснащенных камерами и специальным программным обеспечением». Свои видеозаписи они будут регистрировать на портале госуслуг, а нарушителей смогут оштрафовать на основании этих роликов.

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автомобильные штрафыПДДПешеходРоссия
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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4 комментария

  1. 利安朱
    Октябрь 31, 17:36 #1 利安朱

    ну, хоть что-то путное

  2. Igor Duginov
    Октябрь 31, 17:40 #2 Igor Duginov

    Интересно, а почему не работает обратное? Фотографирую пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте, пусть милиция его находит и выносит штраф, иначе несправедливо получается. Пешеход управляет еще более страшным, чем машина, средством повышенной опасности — собой!

  3. Виктор Дикарев
    Октябрь 31, 17:44 #3 Виктор Дикарев

    Ох уж это Путен, проказник☺️

  4. Артем Ка
    Октябрь 31, 20:36 #4 Артем Ка

    А как насчет штрафов для пешеходов?

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