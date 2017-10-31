Штрафы выросли 143

Путин ужесточил наказание для не пропустивших пешеходов водителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон увеличил максимальный размер штрафа за эти нарушения до 2,5 тысячи рублей.

С помощью этого документа изменения были внесены в статью 12.18 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Ранее 1,5 тысячи рублей были максимальным штрафом по этой статье.

В октябре правительство внесло в Госдуму проект закона о создании института «народных инспекторов». Инспекторами, по задумке авторов инициативы, станут прохожие, которые зафиксировали нарушение ПДД с помощью «устройств, оснащенных камерами и специальным программным обеспечением». Свои видеозаписи они будут регистрировать на портале госуслуг, а нарушителей смогут оштрафовать на основании этих роликов.

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