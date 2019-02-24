Просто чудо помогло: полет после удара автомобилем

Просто чудо помогло: полет после удара автомобилем
Февраль 24 19:02 2019

Чудесное спасение девочки в ДТП в калифорнийской Санта-Розе

Трое детей переходили дорогу, когда в них врезался автомобиль. Мальчики не пострадали, а семилетняя девочка проявила чудо «группировки».

Это произошло около 17 часов в минувшие выходные в одном из районов калифорнийской Санта-Розы. Камера видеонаблюдения захватила драматический момент, когда два маленьких мальчика едва избежали удара автомобиля, а вот их спутнице Хейзел не повезло. Впрочем, повезло или нет — еще большой вопрос!

На записи видно, как автомобиль на скорости сбивает семилетнюю девочку, подбрасывает ее в воздух и откидывает аккурат между двумя припаркованными транспортными средствами. После этого ребенок быстро приходит в себя, встает на ноги и убегает, словно ничего не случилось.

В полиции Санта-Розы сообщили, что Хейзел была доставлена в больницу, но у нее нашли лишь царапины и ушибы, все кости были целы. Сейчас полицейские разыскивают мужчину, управлявшего автомобилем. Он скрылся с места происшествия, даже не поинтересовавшись, жива ли девочка.

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AMSRUS
AMSRUS

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