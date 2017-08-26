Škoda определилась где будут производить российский Kodiaq
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Škoda определилась где будут производить российский Kodiaq
Август 26 15:04 2017

Škoda Auto Россия анонсирует производственную площадку для модели Kodiaq.

Первый семейный внедорожник марки будет выпускаться в Нижнем Новгороде начиная с первого квартала 2018 года.

ŠKODA KODIAQ впечатляет рекордной вместительностью, современными информационно-развлекательными системами, а также многочисленными ассистентами для водителя, традиционно доступными в автомобилях более высокого класса. 

С запуском модели марка начинает масштабную кампанию по расширению сегмента SUV.

С запуском модели марка начинает масштабную кампанию по расширению сегмента SUV.

«Локальное производство всегда играло ключевую роль в долгосрочной стратегии развития ŠKODA в России, – комментирует Михаэль Оэльеклаус (Michael Oeljeklaus), член Совета директоров ŠKODA, ответственный за производство и логистику. – Решение о запуске локального производства нашего первого большого внедорожника стало большим достижением и серьезным шагом в развитии ŠKODA на стратегически важном для марки рынке».

Михаэль Оэльеклаус посетил завод «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, на мощностях которого налажено производство популярных моделей чешского бренда ŠKODA OCTAVIA и ŠKODA YETI. В ходе визита было принято решение о старте производства полного цикла (CKD) ŠKODA KODIAQ в первом квартале 2018 года.

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CKDKodiaqSkodaГАЗ
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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