Мара Багдасарян назвала причину уклонения от обязательных работ 185

Знаменитая московская стритрейсерша Мара Багдасарян избежала наказания за нарушение трудовой дисциплины при выполнении обязательных работ.

Ей грозил арест или крупный штраф, но в итоге суд вернул материалы административного дела судебным приставам для доработки. Адвокат Багдасарян объяснил, что она прогуляла всего один час рабочего дня из-за того, что у нее заболел живот.

Скандальная столичная стритрейсерша Мара Багдасарян, которая ранее за неоплату многочисленных штрафов была приговорена почти к 600 часам обязательных работ, едва не угодила под арест за прогул.

Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, в понедельник днем девушка была задержана за неоднократное нарушение трудовой дисциплины при отбывании исправительных работ. По словам представителя ведомства, Багдасарян 9 июня ушла с работы раньше положенного. При этом в ФССП уточнили, что Багдасарян уже не первый раз покидает ГБУ «Жилищник района Сокол» до окончания рабочего дня.

«Дело в том, что она систематически раньше уходит с работы, это не единичный случай», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим на Багдасарян был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от отбывания обязательных работ), санкция которой предусматривает штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или же административный арест на срок до 15 суток.

Однако в итоге суд неожиданно вернул материалы административного дела обратно приставам. По словам представителя Савеловского райсуда Константина Тимошенко, материалы вернули в связи с неполнотой представленной информации.

В то же время адвокат девушки Давид Кемулария отметил, что Багдасарян прогуляла работу всего один раз.

«Ее задержали за то, что она в один из дней на один час меньше отработала. У Мары заболел живот, поэтому она поехала за лекарствами, а когда вернулась обратно, ГБУ уже было закрыто», – сказал Кемулария.

Напомним, что это не первое судебное разбирательство, связанное с прогулом Багдасарян общественных работ. Так, в начале марта мировой суд района Сокол признал стритрейсершу виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа) за предоставление поддельного больничного листа, которым она попыталась закрыть свое отсутствие на работе.

Из обвинения прокурора следовало, что 7 февраля Багдасарян неподалеку от станции метро «Парк культуры» приобрела у неустановленного лица листок нетрудоспособности. Этот документ девушка предоставила в ГБУ «Жилищник района Сокол», где она выполняла назначенные ей ранее судом обязательные работы, чтобы подтвердить, что она отсутствовала по состоянию здоровья.

Впоследствии выяснилось, что справка оказалась поддельной, в ходе экспертизы специалисты установили, что на документе имелись неоригинальные оттиски печати и штрих-коды, которые были изготовлены методом электрофотографии.

Адвокат Багдасарян в ходе судебного заседания пытался доказать, что его подзащитная просто не знала порядок получения справок о нетрудоспособности и купила поддельный документ не специально.

«Мара Эльмаровна никогда ранее не получала листок нетрудоспособности. Она не знала, что он получается только в медицинском учреждении по месту жительства», — говорил адвокат Багдасарян на процессе.

Сама Багдасарян в своем последнем слове объяснила, что действительно не понимала, где и как получается больничный лист.

«Я серьезно просто плохо себя чувствовала. Мне сказали, что нужно врача вызвать на дом, чтобы справку получить. Я поискала на сайте, оставила заявку, мне потом оттуда перезвонили, сказали, что симптомы ясны, справка будет готова. Ну я забрала ее, привезла в «Жилищник». Я не знала, что она поддельная, мне просто побыстрее нужно было прогул закрыть. Я хотела дома два дня отлежаться», — объясняла Багдасарян.

В итоге суд назначил стритрейсерше наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% заработка осужденной в доход государства.

Примечательно, что менее чем через две недели после этого процесса Багдасарян вновь оказалась в зале суда уже по другому делу. На этот раз Савеловский районный суд рассматривал вопрос о пожизненном лишении девушки водительского удостоверения.

Суть искового заявления, которое было подано в суд прокурором, сводилась к тому, что у Багдасарян имеются существенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ей садиться за руль.

Данные сведения содержались в медицинских документах, предоставленных ранее самой Багдасарян, чтобы смягчить свою участь при назначении вида тех самых обязательных работ в ГБУ «Жилищник района Сокол».

На процессе сразу два представителя Багдасарян — отец Эльмар Багдасарян и адвокат Евгений Устин — неоднократно заявляли о приобщении к материалам дела медицинских документов, подтверждающих, что девушка абсолютно здорова, и даже предлагали за свой счет провести повторную экспертизу. Однако судья отклонила эти ходатайства.

В итоге после долгого изучения документов и рассмотрения доводов обеих сторон суд вынес решение о лишении Багдасарян водительских прав и взыскании с нее пошлины в размере 300 руб. в пользу государства.