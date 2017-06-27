Мара Багдасарян назвала причину уклонения от обязательных работ

Ей грозил арест или крупный штраф, но в итоге суд вернул материалы административного дела судебным приставам для доработки. Адвокат Багдасарян объяснил, что она прогуляла всего один час рабочего дня из-за того, что у нее заболел живот.
Скандальная столичная стритрейсерша Мара Багдасарян, которая ранее за неоплату многочисленных штрафов была приговорена почти к 600 часам обязательных работ, едва не угодила под арест за прогул.
Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, в понедельник днем девушка была задержана за неоднократное нарушение трудовой дисциплины при отбывании исправительных работ. По словам представителя ведомства, Багдасарян 9 июня ушла с работы раньше положенного. При этом в ФССП уточнили, что Багдасарян уже не первый раз покидает ГБУ «Жилищник района Сокол» до окончания рабочего дня.
«Дело в том, что она систематически раньше уходит с работы, это не единичный случай», – пояснили в пресс-службе ведомства.
В связи с этим на Багдасарян был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от отбывания обязательных работ), санкция которой предусматривает штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или же административный арест на срок до 15 суток.
Однако в итоге суд неожиданно вернул материалы административного дела обратно приставам. По словам представителя Савеловского райсуда Константина Тимошенко, материалы вернули в связи с неполнотой представленной информации.
В то же время адвокат девушки Давид Кемулария отметил, что Багдасарян прогуляла работу всего один раз.
«Ее задержали за то, что она в один из дней на один час меньше отработала. У Мары заболел живот, поэтому она поехала за лекарствами, а когда вернулась обратно, ГБУ уже было закрыто», – сказал Кемулария.
Напомним, что это не первое судебное разбирательство, связанное с прогулом Багдасарян общественных работ. Так, в начале марта мировой суд района Сокол признал стритрейсершу виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа) за предоставление поддельного больничного листа, которым она попыталась закрыть свое отсутствие на работе.
Из обвинения прокурора следовало, что 7 февраля Багдасарян неподалеку от станции метро «Парк культуры» приобрела у неустановленного лица листок нетрудоспособности. Этот документ девушка предоставила в ГБУ «Жилищник района Сокол», где она выполняла назначенные ей ранее судом обязательные работы, чтобы подтвердить, что она отсутствовала по состоянию здоровья.
Впоследствии выяснилось, что справка оказалась поддельной, в ходе экспертизы специалисты установили, что на документе имелись неоригинальные оттиски печати и штрих-коды, которые были изготовлены методом электрофотографии.
Адвокат Багдасарян в ходе судебного заседания пытался доказать, что его подзащитная просто не знала порядок получения справок о нетрудоспособности и купила поддельный документ не специально.
«Мара Эльмаровна никогда ранее не получала листок нетрудоспособности. Она не знала, что он получается только в медицинском учреждении по месту жительства», — говорил адвокат Багдасарян на процессе.
Сама Багдасарян в своем последнем слове объяснила, что действительно не понимала, где и как получается больничный лист.
«Я серьезно просто плохо себя чувствовала. Мне сказали, что нужно врача вызвать на дом, чтобы справку получить.
Я поискала на сайте, оставила заявку, мне потом оттуда перезвонили, сказали, что симптомы ясны, справка будет готова. Ну я забрала ее, привезла в «Жилищник». Я не знала, что она поддельная, мне просто побыстрее нужно было прогул закрыть. Я хотела дома два дня отлежаться», — объясняла Багдасарян.
«Я серьезно просто плохо себя чувствовала. Мне сказали, что нужно врача вызвать на дом, чтобы справку получить.
Я поискала на сайте, оставила заявку, мне потом оттуда перезвонили, сказали, что симптомы ясны, справка будет готова. Ну я забрала ее, привезла в «Жилищник». Я не знала, что она поддельная, мне просто побыстрее нужно было прогул закрыть. Я хотела дома два дня отлежаться», — объясняла Багдасарян.
В итоге суд назначил стритрейсерше наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% заработка осужденной в доход государства.
Примечательно, что менее чем через две недели после этого процесса Багдасарян вновь оказалась в зале суда уже по другому делу. На этот раз Савеловский районный суд рассматривал вопрос о пожизненном лишении девушки водительского удостоверения.
Суть искового заявления, которое было подано в суд прокурором, сводилась к тому, что у Багдасарян имеются существенные проблемы со здоровьем, которые не позволяют ей садиться за руль.
Данные сведения содержались в медицинских документах, предоставленных ранее самой Багдасарян, чтобы смягчить свою участь при назначении вида тех самых обязательных работ в ГБУ «Жилищник района Сокол».
На процессе сразу два представителя Багдасарян — отец Эльмар Багдасарян и адвокат Евгений Устин — неоднократно заявляли о приобщении к материалам дела медицинских документов, подтверждающих, что девушка абсолютно здорова, и даже предлагали за свой счет провести повторную экспертизу. Однако судья отклонила эти ходатайства.
В итоге после долгого изучения документов и рассмотрения доводов обеих сторон суд вынес решение о лишении Багдасарян водительских прав и взыскании с нее пошлины в размере 300 руб. в пользу государства.
C 2014 года www.amsrus.ru
Благодаря эфирам Сергея Степановича, я узнал, что есть такая стритрейсерша — Мара Богдасарян. Если бы не гараж, наверное и не знал бы ничего — у меня нет времени смотреть телевизор.
Что я вынес из новости:
1) Лишить прав пожизненно — это сильно)) По-моему у нас нет таких наказаний за нарушение ПДД. Даже за пьянку лишают только на 2 года. Может что за 10 лет изменилось…
2) Резонный вопрос — кто же у неё папа? Лукойл или Газпром? В нашей азиатской стране, если не занести мешок денег — тебя закроют в тюрьме на 10 лет за сопротивление сотрудникам полиции или что-то ещё такое придумают.
3) А так девушка симпатичная — вполне может работать на телевидении. Благодаря бесплатному PR — сейчас хороший способ продвинуться в шоу-бизнесе. А потом через годик про неё забудут…
4) Я бы на её месте (если деньги позволяют и она выездная — «заплатит все штрафы») получил бы права за границей (где-нибудь в Америке). Всё-таки без машины выжить в нашем городе довольно тяжело. Хотя летом в тёплое время вполне реально передвигаться на велосипеде.
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