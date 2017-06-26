Новый Renault Megane R.S. 35

Renault раскрыли подробности хетчбэка Megane R.S. следующего поколения.

Автомобиль получит полностью управляемое шасси 4Control.

Идентичная система присутствует у стандартной модели, все же производители Renault Sport ее изменили, благодаря чему авто будет увереннее проходить повороты на высоких скоростях.

Кроме того, для Megane R.S. предложат два варианта подвески – Sport и Cup. Sport-предназначена для использования на обычных дорогах, вторая версия – для трека. Компания пока не разглашает технические подробности, но по не официальной информации, уже известно, что автомобиль получит более сильный мотор, чем стоит у нового Honda Civic Type-R.

Инженеры Renault собираются приблизить свой двухлитровый мотор Renault Sport до 320 лошадиных сил.

Весной была представлена информация, что любителям Megane R.S. впервые в истории модели смогут предложить выбор между «механикой» и «роботом» EDC. Премьера новой модели состоится в начале осени.