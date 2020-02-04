Премьера нового поколения Kia Sorento состоится в Женеве

Мировая премьера нового, четвертого поколения кроссовера KIA Sorento состоится на Женевском международном автосалоне 2020 года

И конструктивно, и в плане дизайна четвертое поколение флагмана в линейке кроссоверов KIA готово ответить на любые вызовы современного рынка. Это первый автомобиль, созданный на базе нового, четвертого поколения платформы KIA для среднеразмерных кроссоверов. Новый Sorento должен поднять на более высокий уровень стандарты практичности в своем сегменте. Он предложит такое пространство в салоне, которое раньше могли предложить только более крупные внедорожники. Помимо этого, для четвертого поколения KIA Sorento впервые в истории модели будет доступна гибридная силовая установка.

KIA делает значительную ставку на успех новинки на мировом рынке SUV. Новый Sorento предложит целый ряд инновационных решений, среди которых – самые современные системы помощи водителю, расширенные возможности доступа в информационные сети, богатый набор информационно-развлекательных функций.

Sorento – одна из ключевых моделей в глобальной линейке бренда. С момента появления KIA Sorento на рынке в 2002 году в мире продано уже более 3 миллионов автомобилей этой модели. Мировая премьера нового поколения Sorento запланирована на 3 марта 2020 года.