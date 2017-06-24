Infiniti отзовет 8,3 тысячи авто в России
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Infiniti отзовет 8,3 тысячи авто в России
Июнь 24 17:58 2017

В России отзовут 8270 автомобилей Infiniti моделей F35/FX45 и М35/М45, которые сошли с конвейера в период с апреля 2006 года по март 2010 года.

Причина — вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды.

Проверить, подпадает ли автомобиль под программу отзыва, можно по VIN-коду автомобиля по ссылке.

Компания уже обзванивает владельцев автомобилей с дефектом. Собственники машин могут самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр, предварительно записавшись по телефону.

Ремонт автомобиля проведут бесплатно: специалисты заменят подушки безопасности пассажира в случае с моделью F35/FX45 или газогенератор подушки безопасности.

Если отказаться от ремонта, то после длительного использования автомобиля дефект газогенератора может привести к печальным последствия в ДТП: при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира вырастает риск получить повреждения.

Компания еще не доказала связь нарушения герметичности с некорректной работой системы, но во избежание последствий приняла решение отозвать машины.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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