Infiniti отзовет 8,3 тысячи авто в России 14

В России отзовут 8270 автомобилей Infiniti моделей F35/FX45 и М35/М45, которые сошли с конвейера в период с апреля 2006 года по март 2010 года.

Причина — вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды.

Проверить, подпадает ли автомобиль под программу отзыва, можно по VIN-коду автомобиля по ссылке .

Компания уже обзванивает владельцев автомобилей с дефектом. Собственники машин могут самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр, предварительно записавшись по телефону.

Ремонт автомобиля проведут бесплатно: специалисты заменят подушки безопасности пассажира в случае с моделью F35/FX45 или газогенератор подушки безопасности.

Если отказаться от ремонта, то после длительного использования автомобиля дефект газогенератора может привести к печальным последствия в ДТП: при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира вырастает риск получить повреждения.

Компания еще не доказала связь нарушения герметичности с некорректной работой системы, но во избежание последствий приняла решение отозвать машины.