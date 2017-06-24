Infiniti отзовет 8,3 тысячи авто в России

Причина — вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды.
Проверить, подпадает ли автомобиль под программу отзыва, можно по VIN-коду автомобиля по ссылке.
Компания уже обзванивает владельцев автомобилей с дефектом. Собственники машин могут самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр, предварительно записавшись по телефону.
Ремонт автомобиля проведут бесплатно: специалисты заменят подушки безопасности пассажира в случае с моделью F35/FX45 или газогенератор подушки безопасности.
Если отказаться от ремонта, то после длительного использования автомобиля дефект газогенератора может привести к печальным последствия в ДТП: при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира вырастает риск получить повреждения.
Компания еще не доказала связь нарушения герметичности с некорректной работой системы, но во избежание последствий приняла решение отозвать машины.
C 2014 года www.amsrus.ru
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