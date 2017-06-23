1,0-литровый двигатель вновь первый или 1:0 в пользу EcoBoost 37

1,0-литровый двигатель EcoBoost подтвердил статус «Международный двигатель года».

Двигатель побеждает с момента выпуска в 2012 году.

«1,0-литровый двигатель благодаря технологии турбонаддува EcoBoost, прямому впрыску топлива и системе независимого управления фазами газораспределения обоих распределительных валов, задал новую планку в сегменте компактных экономичных двигателей.»– прокомментировал Джо Бакай (Joe Bakaj).

В этом году в данной категории были заявлены 35 силовых агрегатов, на 9 больше, чем в дебютном для 1,0-литрового EcoBoost 2012-м.

Несмотря на послужной список в 10 премий «Международный двигатель года», мы продолжаем искать возможности в сфере инжиниринга силовых установок и предложить покупателям машин с этим компактным двигателем еще больше преимуществ.»-вице-президент по разработке продуктов, Ford of Europe.

Выпуск двигателя Ford EcoBoost объемом 1 л с технологией деактивации цилиндров запланирован на начало 2018 года.

На таком двигателе один из цилиндров автоматически отключается, когда не требуется полная мощность мотора, например, при движении накатом или на крейсерской скорости. Также новая технология способна деактивировать цилиндр или запустить его снова всего за 14 миллисекунд.

Двигатели EcoBoost устанавливаются на самые разные модели Ford по всему миру. Это седаны, хетчбэки и универсалы, внедорожники. Силовыми агрегатами EcoBoost оснащены спортивные модели подразделения Ford Performance, в том числе Focus RS и суперкар Ford GT.