Volkswagen California на фестивале Нашествие 21

В этом году на Нашествие выступят известные коллективы: ДДТ, Сплин, Алиса, Гарик Сукачев & Бригада С, Пилот, Lumen, ЧИЖ & CO, Сергей Бобунец, Бутусов, Пикник, Кипелов, Мельница, Браво, 25/17, Кукрыниксы, Серьга, Сурганова И Оркестр, Танцы Минус, Анимация, Наив, Глеб Самойлов & The Matrixx, Tequilajazzz, Ундервуд, Несчастный Случай, Калинов Мост, Найк Борзов, Animal Джаz, Дельфин и многие другие.

В специальной зоне Volkswagen будет организован уютный шатер, в котором можно будет отдохнуть и поиграть с друзьями в настольные игры, мастер-класс по сёрфу под руководством профессиональных тренеров, пляжные фото на память, удобные шезлонги, а также конкурсы и развлечения для детей и взрослых с оригинальными призами.

Центральным элементом площадки станет красно-белый кэмпер Volkswagen California в топовой комплектации Ocean с дизельным двигателем 2.0 TDI – мощностью 132 кВт, 7-ступенчатой автоматической коробкой передач (DSG) в сочетании с системой полного привода 4Motion.

Volkswagen California – это мини-апартаменты премиум-класса для путешествий с семьей или друзьями. Комфортабельный автомобиль, где есть два этажа и четыре спальных места, шкафы, холодильник и даже мини-кухня, запас мебели на случай прихода гостей и автономное отопление, а так же современные инфо-медиа системы и многочисленные ассистенты водителя.