Секреты бодрости 39

Секреты бодрости за рулем от гонщика в Ле-Мане

Уже готовы отправиться на июньские праздники за город? Пока вы будете томиться в пробке, Энди Приоль (Andy Priaulx), гонщик команды Ford Chip Ganassi Racing, продолжит готовиться к не менее долгому путешествию – знаменитой гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана», которая пройдет 17 и 18 июня во Франции. По просьбе Ford Приоль поделился с автолюбителями профессиональными секретами, помогающими сохранять бдительность за рулем на протяжении многих часов.

Хорошенько выспитесь

Неважно, едете вы в плотном потоке по шоссе или несетесь со скоростью 300 км/ч по прямой Мульсан на трассе Ле-Мана, управление автомобилем потребует от вас непрерывной концентрации внимания. И оставаться начеку намного легче, если ночью перед этим вы хорошенько выспались. Когда мои дети были младше и ездили со мной на гонки, я обычно снимал отдельный номер в отеле – это гарантировало, что я смогу нормально поспать перед гонками.

Не переусердствуйте с алкоголем накануне

Вам может показаться, что на следующее утро вы вполне справляетесь с обязанностями водителя. Но в Великобритании, например, 1 из 10 арестов за управление автомобилем в нетрезвом виде происходит между 6 и 8 часами утра. Алкоголь серьезно сказывается на вашей способности безопасно управлять автомобилем. Употребляют ли алкоголь гонщики? Случается, но точно не вечером накануне гонки.

Плотно позавтракайте

По-настоящему важно правильно «заправиться» перед долгой поездкой. Ваша способность оставаться сконцентрированным в течение долгого времени серьезно пострадает, если вы отправитесь в путешествие с низким уровнем сахара в крови. Сделайте выбор в пользу сытного завтрака из продуктов, медленно высвобождающих энергию. Например, хорошо подойдут омлет на цельнозерновом тосте или овсяная каша с грецкими орехами и кусочками банана.

Не допускайте обезвоживания

При обезвоживании способность к концентрации быстро уменьшается. Во время состязаний гонщики теряют большое количество жидкости. Чтобы предотвратить обезвоживание, в наши шлемы проведены специальные трубочки, через которые мы можем потягивать воду и специальные напитки для восстановления водно-солевого баланса. Не забывайте регулярно пить воду, если потеете – выпейте изотоник. Но избегайте подслащенных напитков. От этого у вас подскочит сахар, за чем неизбежно последуют спад активности и способности к концентрации.

Держите под рукой еду для перекуса

Свежие фрукты не всегда хорошо переносят длительные поездки, поэтому для перекуса лучше запастись сухофруктами. Смесь из различных орехов и семян обеспечит вас протеином и необходимыми жирами для пополнения энергии. Но не ешьте сладости. Скачки сахара в крови вам не нужны, особенно, когда речь идет о выносливости.

Не отвлекайтесь на телефон

Компания Ford выяснила, что до 11% молодых водителей смотрят видео за рулем во время поездки. Это невероятно опасно, никогда не позволяйте телефону отвлекать вас от дороги. Используйте систему громкой связи, а если ее нет, отложите телефон подальше, чтобы не было искушения посмотреть на экран.

В ходе гонки мы используем радио для связи с членами команды только в случае необходимости, чтобы не отвлекаться от вождения. И люди в боксах всегда тщательно выбирают момент, чтобы обратиться к нам по радио, понимая, что могут отвлечь.

Регулярно отдыхайте

Даже пилоты во время гонок делают передышки, хотя и очень маленькие – я имею в виду пит-стопы. Во время 24-часовых гонок в Ле-Мане мы можем проводить до 14 часов за рулем – к счастью, не подряд! По окончанию стинта (так у нас называется отрезок гонки, проходимый одним гонщиком до смены пилота за рулем), какой бы он ни был продолжительности – один, два, три часа, – мы спим, едим, просто расслабляемся. Потягивания хорошо помогают освежиться перед тем, как снова сесть за руль.